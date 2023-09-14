黃浩聰77.5小時完成超長距離TOR 330獲全場第8　「原來真係好難」

黃浩聰上周日（10日）起步，挑戰全長335公里的Tor des Geants的TOR 330，賽前希望以70小時左右完成賽事。黃浩聰在香港時間周三晚上衝線，時間為77小時30分鐘26秒，獲得全場第8名。



黃浩聰希望最理想可以70小時左右完成。（黃浩聰Facebook）

黃浩聰沒有出戰UTMB，反而挑戰Tor des Geants的TOR 330，賽道全長335公里，攀升接近3萬米。由意大利Courmayeur起步，圍繞意大利北部城市Aoste附近山脈一圈，根據大會資料全長335公里，29608米攀升，最高點攀上海拔3300米。距離是UTMB的兩倍，攀升更是3倍，極具挑戰性。

黃浩聰以「巨人之旅」形容今次賽事，可見TOR 330的難度，他賽前希望以70小時左右完成賽事，並表示：「前路未知，才是冒險，才有挑戰。認真預備一場賽事的感覺已經是最好，結果如何已不重要。」

黃浩聰出戰超長距離TOR 330 面對三大困難 目標70小時完成

黃浩聰以77.5小時衝線，獲全場第8。（黃浩聰Facebook圖片）

黃浩聰首日留在50位左右，其後逐漸提升速度，排名拾級而上，在第二日結束時進佔第10位，第三日天氣變得惡劣，但聰Sir依然保持狀態，同時再超越兩名跑手，結果以77小時30分鐘26秒衝線，獲得全場第8名，亦是亞洲跑手中排名第一。

順利完成賽事後，黃浩聰透過社交網站解釋其參賽原因，「突然有一日，睇到一篇文章話TDG係世界上最難嘅比賽，想睇下有幾難，所以就報咗」。聰Sir直言「原來真係好難」，但如今休息最重要，休息過後再寫賽後報告。