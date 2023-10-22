當歌手遇上越野跑手　釗峰與曾小強兩代跑山人絮語共鳴

C AllStar成員梁釗峰平時見粉絲多，但這日他離開舞台，走上大潭郊野公園的行山徑，轉換身分，與偶像曾小強見面。

曾小強是香港越野跑界的一代宗師，獲獎無數，跑山5年的釗峰亦把握機會請教落山技巧及日常訓練心得。談起跑山，兩人在多個話題都有共鳴，他們皆覺得跑山遠離繁囂，可以為生活加油，而且從大自然中感受自身的渺小。曾小強及釗峰均認同香港是得天獨厚的越野跑寶地，值得多加推廣這項運動。



曾小強（左）及釗峰一路上「雞啄唔斷」。（顏銘輝攝）

由陽明山莊往渣甸山的港島徑路上，曾小強與釗峰聊個不停。釗峰分享自己跑山經歷及遇到的問題，曾小強一一解答。行上幾級，曾小強走上路旁泥坡，示範落山技巧，又叫釗峰即場練習。行多上幾級，曾小強單腳站着，告訴釗峰這是鍛煉肌肉的動作，之後兩人就在山徑上練習。

釗峰跑山5年，今年參加過兩次山賽，他體會到追時間要靠落山。他看過一段曾小強落山的影片，驚為天人，想不到有人落山可以快得那麼恐怖，完全不怕跌倒！當他嘗試依樣畫葫蘆時，就發現困難。

曾小強叫釗峰到山坡上練習落山。（顏銘輝攝）

釗峰向曾小強請教落山技巧

釗峰說：「跑山最好玩的地方，是節奏及步頻，有時跨步會跨得好好，在山路上有無限條路線，如果你選中了一條很適合的，就會很有滿足感。」

釗峰之後向曾小強請教：「我這些凡人，落山的時候其實很恐懼。」

曾小強認為釗峰未熟悉那種腳感，一旦熟練，就會發現落山最有趣味。

「沒有錯！」釗峰說：「我都覺得落山很有趣味，但如果是很斜的話，我暫時未領略到這份趣味。我未到那個技術程度。」

「落山講力量，又講平衡及協調，是眼腳協調，你要看得及，配合到平衡，的確需要點時間。」曾小強道。

釗峰（右）向曾小強請教，對方耐心解答。（顏銘輝攝）

「你是不是一開始就不懼怕？」釗峰馬上追問。

曾小強覺得與自身成長有關，他在農村長大，自小通山跑又爬樹，所以不怕高，身手靈活。釗峰發出長長地「哦」的一聲。曾小強鼓勵他只要跑得多，有肌肉記憶就會進步。

釗峰今年3月首次出戰山賽，參加The North Face 100的50公里賽事。他分享路上遇到的困難及經歷，如同人生起跌，百感交集。曾小強聽完後也說：「這正是我喜歡長跑的原因，你跑過一次比賽，就多了很多故事。這是屬於你自己的故事及體會，是越野跑其中一項很正的東西。」

曾小強（左）及釗峰一起單腳站，訓練肌肉。（顏銘輝攝）

難忘初次相遇 台北山頭上吶喊

之後，釗峰在5月參加台北The North Face 100的20公里賽事，第一次與曾小強見面，兩人結伴試路。釗峰說：「我很記得那個時刻，我們行到一個很漂亮、很遼闊的地方，我跟他的感覺都是『嘩、哈』，我就知道我們會有同感。」

「我覺得小強在山上充滿童真，很率性。第一次跟他見過那麼遼闊的風景，我們的選擇是一起叫出來。原來喜歡跑山的，都會有這種感覺。」

今年12月，釗峰會再參加香港的TNF 100賽事，今次不會再戰50公里，而是出戰16公里賽。他長遠希望挑戰更長途的賽事，但先要累積更多經驗，他認為短期內跑短途會較少氣餒的感覺，可以保持對跑山的興趣，令自己不斷跑下去，逐步提升里數。

曾小強（左）及釗峰都會參加12月初The North Face 100的賽事。（顏銘輝攝）

曾小強認為每個人探索的方式不同，最重要找到自己享受及舒服的那一種。他說：「跑長途就像去一次長旅行，你要預備更多行李，考慮更多方面。跑短途就像去台灣，不用收拾太多行李。我覺得每個人都有一種追求突破的意欲，如果你做到突破自己的極限，你的滿足感會很大……」

釗峰興奮地說：「係呀！係呀！自己的極限呀！」他告訴曾小強，3月跑完50公里賽正是有這種感覺。他續說：「像小強所說，如果你在山上突破自己，之後做其他事情都會有得着，無論是事業還是人生觀都有得着。」

曾小強近年喜歡跑短途一點的比賽。（顏銘輝攝）

曾小強：越野跑讓我尋回自己

比起釗峰未來想愈跑愈長途，跑步20年的曾小強就希望愈跑愈短，由以往常常參加100公里以上的比賽，轉為50公里左右，因為他希望騰出更多時間予家人及朋友。他說：「人生要有不同階段，不可能永遠都是一個模式，否則你會錯過很多東西。」他舉例以前為了練跑做時間，只能走大路，如今可以有時間探索郊野小徑。

曾小強是香港越野跑一代傳奇，曾經是殿堂級越野賽UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽）的香港紀錄保持者，總成績躋身全球前20名。他說：「（有沒有曾經將越野跑放在人生第一位？）我想有的。如果你想突破，或者做好成績時，你不可能不是這樣做，就是要犧牲很多東西。」

現在越野跑在你心目中排第幾？曾小強說：「更加重要！」

「越野跑是一個讓我去放鬆、尋回自己的方式。去到郊外，遠離都市的繁囂，身處舒服的環境，我覺得是一個重新得力的方式。跑完回來，我就充滿力量。」他表示以前讀書、寫書時，每遇到想不通的事，就會去跑步，跑步時的腦筋特別清晰。

在越野跑的話題上，釗峰（左）及曾小強常有共鳴。（顏銘輝攝）

從越野跑感受自我渺小

釗峰也有同感，他說：「譬如事業、人生有些乏力時，其實不如去上山。我很認同你說思路會變得清晰。雖然未試過在山上寫到一首歌，但會有很多新意念冒出來。我覺得跑步，尤其是不聽歌的時候，會進入一個冥想的狀態。」曾小強接着說：「的確有點像。」

曾小強及釗峰皆表示，跑進大自然，會令人感受自我的渺小。釗峰說：「跑山是快速成長的人生體會。希望做一點輕鬆的音樂，不要將自己放得太大，就像我在山上，我只是很渺小的微塵。」曾小強回應他說：「現代的人、都市的人是『Me Me Me』的年代，將自己放得太大。將自己收回來，才能打開眼界。有這樣的經歷是好事。」

曾小強跑步20年，他希望政府可以多加推廣香港的越野跑。（顏銘輝攝）

建議政府多加推廣越野跑

為加強香港越野跑水平，曾小強希望更多品牌舉行比賽，邀請更多世界級跑手訪港參賽，政府亦應多加推廣。他說：「雖然香港地方細，但旅遊不再是尖沙咀、灣仔、中環那些地方，香港有很寶貴的大自然資源，山野十分漂亮。城市樓景是其中一個很正的景色，還有海岸線。」

釗峰亦表示香港是得天獨厚的跑山寶地，十分方便，「什麼地方都有行山徑，還要路路暢通，發展完好，不用次次攀山涉水及爆林。這是香港很寶貴的資源及特色，應該大力去推廣。」

釗峰（左）及曾小強在港島徑接受訪問。（顏銘輝攝）

在一小時的訪問中，曾小強及釗峰幾乎各方面一拍即合，互有共鳴，除了行山播歌這回事上。

釗峰說：「可以的。」曾小強同時說：「可以細聲一點，自己享受即可，不要刻意讓人聽到，有時會太吵。」

釗峰笑道：「我就沒太大問題，如果是跑，一下就過，不差在那十幾秒。」