釗峰跑山拒絕聽歌要聆聽身體聲音　想跟周潤發跑步唔簡單｜越野跑

C AllStar成員梁釗峰是歌手以外，還是一位跑步愛好者。他5年前在音樂監制陳輝陽的介紹下接觸跑山，今年初嘗山賽，參加The North Face 100的50公里賽事。面對夜山的恐懼，克服登上屏風山的天梯，幾乎在山上哭出來，釗峰以14小時多艱辛地跑畢，如衝破極限，完成了一次人生重大的成就。

釗峰很享受雙腳踏在泥路的感覺，傾聽大自然的蟬鳴鳥語，留意自己的心跳呼吸聲，所以他不會在跑山時聽歌，更認為聽歌會打亂跑步的節奏。他表示在山上遇過周潤發兩次，笑言發哥真的「很威、很型」，希望未來有機會跟發哥跑山。



釗峰在5年前接觸跑山，很快就愛上了這項運動。（顏銘輝攝）

釗峰大學時代起跑步，以路跑為主，參加過10公里及半馬拉松賽事，暫未試過完成標準的全馬比賽。2018年，音樂監製陳輝陽帶釗峰跑山，跑上大帽山的甲龍古道，「原來香港有這麼漂亮的地方，這是我第一次跑山的經驗」。

釗峰在2月的渣打香港馬拉松以51分08秒跑完10公里。（Instagram）

最喜歡馬鞍山昂平風景

自此，釗峰開始跟陳輝陽跑山，有時「腳痕」更會獨自操山，「我最喜歡跑泥路，泥地觸感很舒服」。他說：「試過之後，感受很深，比我想像中難處理，但感覺是歡愉的。我喜歡行山路，特別是雙腳接觸泥路的時候，感覺整個人很輕。或者在遼闊的山嶺上，有很多思考人生的時刻。」

5年來，釗峰已跑上不少香港的山頭野嶺，有龍脊、城門，而他最喜歡的是馬鞍山的昂平，「昂平的風景實在太美，你會忘記疲倦」。他說：「跑山的滿足感很大。有爬升，有落斜，就像經歷人生的挑戰。譬如很累、很迷惘的時候，你會覺得一定要完成山路，因為你都要落山。就算跌倒，你都要完成這條路，好像比喻人生面對的挑戰。」

釗峰在黃泥涌峽的一段港島徑接受訪問。（顏銘輝攝）

首戰50公里比賽吃盡苦頭

今年3月，釗峰膽粗粗參加了人生首場山賽，那是The North Face 100的50公里。這是釗峰人生中參加過最長途的比賽，「我估50（公里）應該可以，當挑戰下自己。買裝備時開始識驚，原來要很多準備，知道會是個大挑戰」。

比賽當日，他早上由大美督出發，繞過東北村落荔枝窩、鎖羅盤等，經南涌郊遊徑到鶴藪；他由朝行到晚，登屏風山、黃嶺及八仙嶺，回到大美督衝線。這14個半小時，釗峰畢生難忘，視之為人生最重要的時刻之一。

「這場比賽真心經歷了很多，面臨很多腦交戰及放棄的掙扎，有些檢查站很近小巴站，只要你行多步去搭小巴，就不用再辛苦了，但我就撐過去了。」他記得最辛苦是鶴藪回大美督的路段，磨練體能與意志。

釗峰（左）與越野跑手曾小強一同接受訪問。（顏銘輝攝）

行天梯感受《天梯》故事

哪一條是釗峰行過最辛苦的天梯？「就是黃嶺及屏風山，都在TNF 50體驗到。」

「長、斜、大級，真是挑戰，大腿那個……我不懂得說，那個跨步是不同的，吃力很多，感受到那個『能共你……』」他不禁哼了一小段《天梯》的歌詞。

「真的要一步一步。我很深刻，當你望上去，那是無盡的山路，當你望下去，你會有無限的恐懼，你一往後仰就完蛋了。」他形容的是由鶴藪水塘上屏風山的那段樓級，在1公里攀升300米高。

「你就只能望住眼前的兩步，一步一步行上去。我覺得是很好的比喻，就跟歌曲入面愛情長跑很相似，不要想前、不要想後，只想當下。」

釗峰多次表示跑山就像人生。（顏銘輝攝）

在黃嶺及八仙嶺的山脊上，釗峰在黑夜中面對心中的恐懼。「夜晚在八仙嶺，得一個人，後面還有沒有人？我會不會是最後一個？你總會有這個想法。」

「要克服很多恐懼，擔心野豬，聽到風聲你都會以為有其他東西，會有很多擔心，例如比賽會不會已經完結了。」

「你夠膽挑戰才會體驗到的。」當推到極限，釗峰發現自己更多的內在：「慢慢將恐懼平息，還有更了解自己，原來爬升的時候我比一般人慢，但落斜會比一般人快。我就知道應該把握什麼時間去衝刺。」

「真心，這是我那麼大個人，一次很重要的成就。十幾個鐘，經歷過很多，想過放棄，差點在山頭上哭。要提自己，一定要跟自己的身體溝通，『唔好抽（筋）住先，我知你辛苦』。」

釗峰會在12月又參加TNF的賽事，今次就不跑50公里。（顏銘輝攝）

長跑增強耐力有助應付表演

釗峰表示跑山最重要的不是時間，而是安全，「尤其是抽完左腳、抽右腳，一定要步步為營，一不小心就前功盡廢」。他還感謝路上跟他一起跑過的跑手，但有時候要懂得捨棄，因為每個人都有不同的節奏，就像人生一樣，要按自己的節奏，行自己的路。

在5月，釗峰到台北參加TNF 100的23公里賽事，路程較短，他應付得比較得心應手，花了4小時23分完成。在今年12月，他會再參加香港的TNF 100賽事，今次會出戰16公里組別。他表示50公里暫時是自己的極限，較享受十多二十公里的途程。

跑山後，釗峰發現對歌唱生涯最大的正面影響是耐力，他說：「最直接是體能上，當你應付一個長一點的表演，例如演唱會，要3到4個鐘，表面就3小時，但加上綵排的話，你的消耗等同一次長跑。你怎樣可以慳住聲線、體能去（表演）……這是同一個道理。」

難得見到偶像曾小強，釗峰在路上不斷請教。（顏銘輝攝）

跑山聽歌會打亂節奏

雖然是歌手，但釗峰不會一邊跑山，一邊聽歌。他解釋：「行山是可以，因為行山是chill（放鬆一下），但跑山我很少聽歌。這方面我跟（陳）輝陽的看法一樣。你跑山的時候有很多聲音可以聽。只要豎起耳朵，有蟬聲鳥語、風聲，還有你自己的心跳、呼吸、腳步聲，有很多東西聽。」

「歌有節奏，跑步都有節奏。當你音樂的節奏跟跑步的節奏不同時，就有點問題，會打亂你。除非你是跑平路，你預計到自己的步頻、步距，但山路就無辦法估計。」

周潤發常常帶一班明星去行山跑步。（米雪微博）

希望跟周潤發跑山

說起跑山的藝人，當然第一次時間想起周潤發。跑山5年的釗峰說：「我遇過（周潤發）兩次，已經好叻。」

第一次在大帽山的停車場相遇，他剛剛抵達、泊好車，而周潤發就跑完回來駕車離開。釗峰說：「另一次在城門，那次是迎面而來，發哥很高，又有一隊人，真的幾威，很有型！『嘩！嘩！嚟嘞！嚟嘞！』，在城門的石屎路，迎面而來，我當然不會說『發哥，我要打卡』，要保持尊重，但都是那一天的一點甜。」

周潤發今年初在渣馬都跑過10公里。（資料圖片／高詩琦攝）

有沒有想辦法跟周潤發跑山？「時刻都有想，但我沒有強求。」

「我聽過很多，輝陽都有跟我說起發哥，知道他很準時，很有紀律，亦都幾勁。他會挑選一起跑的人，除了『柴娃娃』那種之外，跟他常規一起跑的人都是很喜歡跑步的。」

「希望下次訪問的時候，我可以跟你說『我跟咗發哥跑』。」