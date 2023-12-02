黃金百里｜內地跑手壟斷三甲劉照迎破紀錄　港將曾福祥排第4名

越野跑賽「Golden 100 香港黃金百里」昨日（1日）舉行100公里賽事，內地跑手劉照迎幾乎由頭帶到尾，以11小時59分破紀錄奪冠。三甲跑手皆是內地人，最快的香港本地跑手是「怪獸」曾福祥，以第4名完成。



這項比賽在昨日早上於西貢北潭涌起步，接近500人參加。賽道大致沿麥理浩徑跑入元朗，主要有兩段路離開麥徑。沿麥徑第二段到赤徑後，改走鹿赤走廊，接鹿湖郊遊徑及北潭郊遊徑到北潭坳，回到麥徑；另一處是荃錦坳後落河背，再上大欖涌郊遊徑，最後到大棠衝線。

內地跑手劉照迎狀態勇銳，幾乎全程領先，而且將優勢慢慢拉開。他是首位到達2號檢查站北潭坳的跑手，用2小時40分鐘就跑了30公里。跑過麥徑第四徑，劉照迎在下午2時45分抵達4號檢查站沙田坳，他花5小時45分就走了56公里，領先曾福祥約40分鐘。在下午4時多，劉照迎開始上針山，之後攀過草山及大帽山，在晚上衝回大棠終點，以11小時59分奪得冠軍，並打破曾福祥在2019年創下14小時05分的男子紀錄。

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男子亞軍及季軍也是內地跑手，分別是楊帆及黃正龍。最快的香港本地跑手是曾福祥，以12小時41分得第4名，居港尼泊爾跑手Nugo得第5名。香港的楊志成及黃國威分別排第6及第7名。

女子冠軍謝雯菲。（黃金百里Facebook）

女子方面，內地跑手謝雯菲以14小時19分得冠軍，另一位內地跑手覃露得亞軍，季軍是香港的陳麗琼。