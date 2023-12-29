箱根驛傳｜19歲長跑好手急性腎衰竭逝世　大賽前與隊友天人永隔

「為彰太而戰」，是法政大學出戰2024年箱樓驛傳的信念。

年僅19歲的高橋彰太，本是法政大學長跑隊一員，然而他早前因為急性腎衰竭逝世，這名年輕跑手，將無法再與隊友在該場一年一度的大學接力盛會爭奪錦標。



據法政大學監督坪田智夫表示，高橋彰太本是1500米選手，但為了出戰箱根驛傳而轉練長距離。但他於8月開始出現腿部腫脹的情況，向坪田監督報告病情後，深信自己治療2至3周後便可痊癒，如願出戰箱根驛傳，可惜他留院約十天，便因急性腎衰竭逝世，終年19歲。

箱根驛傳是每年一度的日本長跑盛事。（twitter@@fcbliebe1900）

法政大學跑手高橋彰太。（網上圖片）

為了紀念隊友，法政大學將會繫上黑紗角逐箱根驛傳。坪田鼓勵隊員要以「加一」的精神競奪錦標：「跑手的意志變得更強大，我們會為了彰太而戰。」箱根驛傳將於2024年1月2日及3日舉行，今屆賽事是第100屆。

2024年十大值得入手跑鞋

跑鞋推薦2024｜ASICS慢跑鞋 adidas最輕巧 十大值得入手款式上篇

跑鞋推薦2024｜New Balance adidas同革新 十大值得入手款式下篇

睇更多新手入門跑鞋款式：

跑鞋推薦2023｜ASICS王牌慢跑鞋推新一代 六款減肥跑鞋新手必入

CP值極高的跑步健身兩用跑鞋推介：

跑鞋推薦2023｜700元以下全能跑鞋 跑步健身兩用性價比高極抵買

資深跑手實測鞋評：

跑鞋推薦2023｜ASICS New Balance等詳細鞋評 冠軍跑鞋最新上架