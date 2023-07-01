跑鞋推薦2023｜ASICS王牌慢跑鞋推新一代　六款減肥跑鞋新手必入

想減肥，跑步去。一雙適合新手跑步減肥的跑鞋，首要是能夠承受高體重，而且着重保護功能，免得磅數未減，卻先受傷。

嚴選六對跑步減肥入門跑鞋，品牌涵蓋ASICS、New Balance、HOKA等，當然少不了ASICS旗艦型號KAYANO最新一代KAYANO 30。



數據BOX：

政府早前公布歷來第三次社區體質調查報告結果，在逾8000個樣本中，接近54%成年人（17至79歲）體能活動量不達世衛建議， 29.3%成年男性及19.3%成年女性屬於肥胖。



減肥跑鞋推薦：ASICS GEL-KAYANO 30

KAYANO系列是ASICS家傳戶曉的穩定型跑鞋。來到第30代，中底厚度和闊度大幅增加；中掌使用全新的4D 穩定系統，據品牌介紹，中底物料將會因應觸地時間長短而改變自身特性，令跑鞋更貼合用家雙腳。品牌配備了多種楦型選擇，闊腳掌或窄腳掌跑手可視乎自己的腳形選擇。

建議零售價：$1,390

【跑鞋推薦2023 / 跑步減肥跑鞋】ASICS GEL-KAYANO 30。（公關提供）

【跑鞋推薦2023 / 跑步減肥跑鞋】ASICS GEL-KAYANO 30。（網上圖片）

【跑鞋推薦2023 / 跑步減肥跑鞋】ASICS GEL-KAYANO 30細節：

【跑鞋推薦2023 / 跑步減肥跑鞋】ASICS GEL-KAYANO 30各種配色：

+ 6

減肥跑鞋推薦：New Balance Fresh Foam 880 V13

New Balance的880系列是品牌中最可靠的練習鞋型號，而且十分耐用。中底的Fresh FoamX泡棉着重回彈與緩震，但其硬度跟其他NB型號的中底相比，略有調整，用以承受較高體重。外底使用Ndurance橡膠，既耐用亦加強抓地能力。

建議零售價：$1199

【跑鞋推薦2023 / 跑步減肥跑鞋】New Balance Fresh Foam 880 V13。（網上圖片）

【跑鞋推薦2023 / 跑步減肥跑鞋】New Balance Fresh Foam 880 V13細節：

減肥跑鞋推薦：HOKA Clifton 9

HOKA除了「劈價」型號Speedgoat 5，還有Clifton 9。一看Clifton 9巨大的外表，就知其賣點是身重跑手最需要的保護性能。中底厚度為32毫米，品牌沒有使用大行其道的TPU而續用EVA膠，這一代Clifton的CMEVA更為輕巧，但有足夠厚度承受跑手體重；前後掌落差僅5毫米，意味前掌相對較厚。有趣的是，如此巨大的跑鞋，重量卻只得8.7安士（約246克）！

建議零售價：$1280

【跑鞋推薦2023 / 跑步減肥跑鞋】HOKA Clifton 9。（網上圖片）

【跑鞋推薦2023 / 跑步減肥跑鞋】HOKA Clifton 9細節：

減肥跑鞋推薦：ON Cloudrunner

新興瑞士品牌ON Running使用結構式緩震中底，而非傳統物料主導，品牌藉此提升跑鞋的穩定性及耐用度。在品牌各個系列中，Cloudrunner是緩震及推進最平衡的型號，而且鞋楦空間充足，不怕雙腳因為跑得太久發脹而「夾腳」，令跑鞋支援更大訓練量。

建議零售價：$1280

【跑鞋推薦2023 / 跑步減肥跑鞋】ON Cloudrunner。（網上圖片）

【跑鞋推薦2023 / 跑步減肥跑鞋】ON Cloudrunner細節：

減肥跑鞋推薦：Topo Ultrafly 4

後跟TPU穩定器及中掌加倍密度，都令Ultrafly更適合入門跑手；加上部份Topo跑鞋都有更寬闊的鞋頭、更貼腳的鞋領及更低的前後掌落差，全都有助跑手更易適應跑鞋。

建議零售價：$1,178

【跑鞋推薦2023 / 跑步減肥跑鞋】Topo Ultrafly 4。（網上圖片）

【跑鞋推薦2023 / 跑步減肥跑鞋】Topo Ultrafly 4細節：

減肥跑鞋推薦：Brooks Glycerin 20

Brooks Glycerin 20使用第三代物料DNA Loft製作中底，集緩震、輕量與回彈於一身。「實而不華」是這雙跑鞋的最佳形容，穿起來不會有驚艷的感覺，卻能令跑手安全地完成訓練，這個型號能夠出到第20代，絕對有其原因。

建議零售價：$1,250

【跑鞋推薦2023 / 跑步減肥跑鞋】Brooks Glycerin 20。（網上圖片）

【跑鞋推薦2023 / 跑步減肥跑鞋】Brooks Glycerin 20細節：

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