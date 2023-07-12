跑鞋推薦2023｜700元以下全能跑鞋　跑步健身兩用性價比高極抵買

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK支付寶/WeChat Pay HK/Tap & Go】第二期2000元消費券最快7月16日發放。想買新跑鞋，旗艦型號往往盛惠過千元，其實各大品牌也有不少高性價比的抵買之選，適合日常慢跑。



抵買跑鞋推薦

ASICS DYNABLAST 3

中底厚度達31.5毫米，受力程度高，但跑鞋重量不到10安士（9.2安士 / 261克），有賴中底使用品牌較高級的物料FF Blast，輕身之餘亦提供更多回彈力，跑步時感覺更輕盈。

ASICS以「跑步+做Gym兩用」作為DYNABLAST 3的賣點，加上價錢700元有找，CP值絕對極高。

建議零售價：$690

ASICS官網：$690

【跑鞋推薦2023】ASICS DYNABLAST 3。（官網圖片）

【跑鞋推薦2023 / 抵買全能跑鞋】ASICS DYNABLAST 3各種配色：

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抵買跑鞋推薦

ASICS GT-1000 11

ASICS除了GEL-KAYANO、GEL-NIMBUS和GT-2000這些頂級慢跑鞋，還有GT-1000。GT-1000是入門級穩定型跑鞋，適合扁平足或腳掌過度外翻跑友。

雖非ASICS最頂級型號，但跑鞋各種設定依然有心思，中底內側有Liteturss加強支撐，腳跟亦有部份GEL物料，紓緩跑步衝力。

建議零售價：$690

ASICS官網：$690

【跑鞋推薦2023】ASICS GT-1000。（官網圖片）

【跑鞋推薦2023 / 抵買全能跑鞋】ASICS GT-1000各種配色：

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抵買跑鞋推薦

adidas adizero SL

adizero系列的入門型號。鞋面是競賽鞋設定，較為輕薄；中底使用Lightstrike物料，比起一般EVA膠輕身，最特別是前掌位置加入Lightstrike Pro，增強推進感覺。

建議零售價：$799

adidas官網零售價：$799

【跑鞋推薦2023】adidas adizero SL。（官網圖片）

【跑鞋推薦2023 / 抵買全能跑鞋】adidas adizero SL各種配色：

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抵買跑鞋推薦

Nike Winflo 10

Nike跑鞋尤其是入門跑友心水，至少外型有保證。Winflo 10網布的透氣孔特大，有助排走濕氣。中底設定快慢皆宜，是多用途跑鞋，外國有鞋評認為適合短至中距離訓練。

建議零售價：$799

Nike官網零售價：$799（部份顏色減價，$639至$719）

【跑鞋推薦2023】Nike Winflo 10。（官網圖片）

【跑鞋推薦2023 / 抵買全能跑鞋】Nike Winflo 10各種配色：

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