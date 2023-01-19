跑鞋推薦2023｜ASICS New Balance等詳細鞋評　冠軍跑鞋最新上架

2022年跑鞋推薦，包括adidas、ALTRA、ASICS、New Balance、Nike等各大品牌，《01體育》將以資深跑手親身實測，無論是跑步減肥健身一族、跑步新手還是資深馬拉松跑手，買鞋前不妨先閱讀文中的詳細測試報告和鞋評。

最新上架的跑鞋是ASICS的Novablast 3。這對跑鞋以輕量及回彈為賣點，去年第三季推出第三代，Novablast 3厚厚的後跟惹人注目，但更令人驚奇的是重量大減。跑了三課，終於感受跑鞋的功能與效果。。



2023最新推薦跑鞋

【跑鞋推薦：ASICS Novablast 3】

ASICS Novablast系列以輕量及回彈為賣點，去年第三季推出第三代，Novablast 3厚厚的後跟惹人注目，但更令人驚奇的是重量大減。跑了三課，終於感受跑鞋的功能與效果。

ASICS Novablast跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋2023｜ASICS Novablast 3實測 軟熟中底堪稱長距離王者

【跑鞋推薦2023】ASICS Novablast。（跑手C攝）

【跑鞋推薦：NNormal Kjerag】

傳奇越野跑手Kilian Jornet離開Salomon後創立自家品牌NNormal，全球引頸以待，終在2022年下半季推出最強山鞋Kjerag，Kilian更穿上Kjerag打破UTMB大會紀錄兼奪得冠軍。品牌標榜跑鞋壽命夠長，動輒能應付過千公里，而且性能全面，無論長途、短途、比賽、練習皆宜。經過超過100公里實測，Kjerag實在不是浪得虛名，市場上仍未有同類越野跑鞋與之匹敵！

NNormal Kjerag跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜NNormal Kjerag實測 最強配最強之搭檔 長短賽練皆宜

跑鞋推薦：NNormal Kjerag。（李思詠攝）

【跑鞋推薦：Skechers GORUN MAXROAD 5】

在碳板已成為跑鞋常態的時代，Skechers也改革了GO RUN MAXROAD系列，在第五代加入「H」形碳板。經過輕鬆跑、節奏跑及100米衝刺訓練共三次測試，我定位MAXROAD 5為入門級碳板練習鞋，適合從非碳板過渡到碳板，以及傷癒後準備展開衝度訓練的跑手著用。

Skechers GORUN MAXROAD 5跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜Skechers GORUN MAXROAD 5實測 碳板鞋新手入門之選

【跑鞋推薦2023】Skechers GORUN MAXROAD 5。（李思詠攝）

【跑鞋推薦：Skechers GO RUN Pulse】

Skechers的GO RUN MAXROAD 5是碳板跑鞋，但對於入門跑手太高階。GO RUN Pulse有別於現今大行其道那種既厚又軟的中底，跑鞋四平八穩亦具保護性，足以應付日常訓練，更有助鍛煉腳掌肌肉與基本功，適合長跑初哥，或以跑步減肥的初階跑手。

Skechers GO RUN Pulse跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋2023｜Skechers GO RUN Pulse實測 鍛煉腳掌肌肉的慢跑鞋

【跑鞋推薦2023】Skechers GO RUN Pulse。（李思詠攝）

———以下為2022年文章———

ASICS（往下閱讀有其他品牌）

【跑鞋推薦：ASICS MAGIC SPEED 2】

ASICS尖端系列推出新版之後，「副線」MAGIC SPEED 推出2代，售價相宜之餘，中底推進板改為全掌。推薦比賽或快操皆可，推進反應來得溫和，難怪既可成為精英跑手的練習用鞋，也可以讓跑手初嘗推進板鞋款的效果，準備向碳板鞋進發。

ASICS MAGIC SPEED 2跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜MAGIC SPEED 2推進板覆蓋全掌 次級配置迎合兩種跑手

《 購買 ASICS MAGIC SPEED 2：男裝｜女裝》

（01美術製圖）

【跑鞋推薦：ASICS METASPEED Sky+】

ASICS於一年多前正式加入碳板鞋大戰，首個全掌碳板鞋系列「METASPEED」問世。為大步幅跑手而設的Sky，最新版本，名叫METASPEED Sky+。設計上看來是小改變，已令這雙最高階競技鞋，變得較為平易近人。

ASICS METASPEED Sky+跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜METASPEED Sky+實測 穩定度大增源於看不見的改變

（01美術製圖）

adidas（往下閱讀有其他品牌）

【跑鞋推薦：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3】

ADIZERO ADIOS PRO 3作為adidas旗下頂級跑鞋，難免跟同類對手Nike Air Zoom Alphafly NEXT%直接對壘。

經過三次實測，可將PRO 3定位為「親民版高階鞋」——穩陣之中帶推進力、推進得來亦易控制，其中一課飛鵝山斜路訓練，落斜時明顯感受到PRO 3的回彈力與跑者配合，不至「推到失控」。不過，跑鞋優點鮮明，缺點同樣明顯，PRO系列未來要繼續升級，必先改善鞋面包覆力。

adidas ADIZERO ADIOS PRO 3跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜adidas ADIOS PRO 3實測 優劣分明的親民版高階跑鞋

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跑鞋推薦：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3。

【跑鞋推薦：adidas ADIZERO TAKUMI SEN 8】

曾經穿著三代adidas TAKUMI SEN系列，由「鞋神」三村仁司主理的傳統日式薄底鞋，靈敏度和道路感令跑者十分喜愛。發展到第8代，來了一次大刀闊斧的變革，換上以LightStrike Pro物料製造的33毫米厚中底，迎合追求回彈力的現代科技。

以一課快慢兼備的15公里訓練實測，雖然TAKUMI SEN 8昔日賣點不再，但訓練數據證明回彈力效果顯著，連帶的副產品卻是加重小腿負荷，而且還要注意不少細微秘技，方能發揮今代TAKUMI的最強實力。

adidas ADIZERO TAKUMI SEN 8跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜adidas TAKUMI SEN 8鞋評 小腿負荷以外隱藏更多細節

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跑鞋推薦：adidas ADIZERO TAKUMI SEN 8。

【跑鞋推薦：adidas Supernova 2】

減肥健身、追逐分秒、刷新PB，跑步枯燥而講求累積，總要一個理由。初學跑步的朋友，跑季就快到，有意參加10K比賽小試牛刀嗎？

初嘗比賽，難免意料之外，首要目標是安全完成。adidas Supernova 2的鞋舌和鞋領大幅加強厚度，如同看見拳套，保護方面「落重料」，正是為了讓初哥安心上路。

adidas Supernova 2跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜adidas Supernova 2適合跑步減肥初哥 穩定安全跑全程

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New Balance（往下閱讀有其他品牌）

【跑鞋推薦：New Balance FuelCell SuperComp Trainer】

近日上市的New Balance FuelCell SuperComp Trainer ，鞋跟厚度相當誇張，達47毫米，超越國際田聯的限制。廠商推介跑鞋設計，提供極大推送力。今回請來「Sub3」跑手K以6次實測，詳細評價。

New Balance FuelCell SuperComp Trainer跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜New Balance SuperComp Trainer實測 超厚底彈力足最合中程訓練

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跑鞋推薦：New Balance Supercomp Trainer。

【跑鞋推薦：New Balance Fresh Foam X 1080 v12】

跑步減肥最強選擇，New Balance的中階跑鞋系列Fresh Foam X 1080 v12，繼續保持穩重風格，適合身重人士以之跑步減肥，或者跑步新手作為入門跑鞋之選。

New Balance Fresh Foam X 1080 v12跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜New Balance Fresh Foam X1080 12代鞋評 跑步減肥健身推薦款式

跑鞋推薦：New Balance Fresh Foam X 1080 V12。

PUMA（往下閱讀有其他品牌）

【跑鞋推薦：PUMA FAST-TRAC NITRO】

跑友們或許認為PUMA在跑鞋市場稍稍落後，但PUMA在2022年第三季推出這對越野跑鞋FAST-TRAC NITRO，中底在平衡緩震與回彈的表現極為出色，絕對是Multi-terrain之選，經過香港島紫羅蘭山及大嶼山昂坪棧道兩課實測，的確足以應付各種越野路況。

PUMA FAST-TRAC NITRO跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜PUMA FAST-TRAC NITRO實測 中底夠全能 三大搶分位有驚喜

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（01美術製圖）

Under Armour（往下閱讀有其他品牌）

【跑鞋推薦：Under Armour HOVR Machina】

美國品牌Under Armour的跑鞋系列Machina 3，外觀與規格都秉承該系列以穩為先的賣點。今回中底及後跟都有改變，重量加一點，也要保持穩定。



運動融入生活，不少打工仔「返工等收工」，只為跑步健身鬆一鬆。運動衫褲，毛巾水壺，行李多多，一對鞋可以走天涯，已經幫大忙。

Under Armour HOVR Machina 3跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜UA Machina 3實測 加重量求穩定中底硬朗緩震有影響

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Altra（往下閱讀有其他品牌）

【跑鞋推薦：Altra Mont Blanc】

以兩課分別20公里及50公里的越野跑實測Altra Mont Blanc，路況包括石屎路、泥路、沙泥石級及高難度碎石路。5分滿分的話，跑鞋評分達4.5：緩震性能良好，足以應付長距離訓練，更重要是巧妙拿捏緩震和腳感之間的平衡，儘管中底厚30毫米，仍能令跑者感受各種路況，準確判斷落腳跑法。

要將之定位，跑鞋適合已有一定山野技術和體能、開始對速度有追求的「山人」，是行山過渡到跑山的好工具。但要像品牌「出廠設定」般，成為高階跑者競速賽鞋，卻必須改善一個毛病。

Altra Mont Blanc跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜Altra Mont Blanc詳盡鞋評 行山進化到跑山的最強武器

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跑鞋推薦：ALTRA Mont Blanc。

Salomon

【跑鞋推薦：Salomon Glide Max】

Salomon從來不止行山鞋或越野跑鞋，Glide Max更是跑步減肥的推薦鞋款，是Salomon家族之中緩震功能最強的路跑鞋，品牌專利的Ultra-Ride複合中底以吸震見稱，大大減低身重人士跑步膝傷的風險。經過測試，若把Glide Max視作每日通勤跑的減肥路跑鞋，表現的確不俗。

Salomon Glide Max跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜Salomon Glide Max路跑鞋鞋評 重磅跑手日常跑步減肥首選

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