渣打馬拉松2024成績查詢｜實時追蹤App推介 附賽後官方時間連結
怎樣查詢渣打香港馬拉松的成績及實時追蹤跑手？主辦單位推出了一個App流動應用程式，用戶可以透過姓名或號碼搜尋跑手，關注該跑手後，比賽期間就可以即時追蹤他的位置，了解他的平均速度及成績，但應用程式的數據為非官方成績。
賽後，渣打香港馬拉松已在網上發布官方成績，輸入姓名或號碼便可查到每位跑手的大會時間及個人時間。
【渣打香港馬拉松2024賽後官方成績查詢連結：https://results.sporthive.com/events/7146031303728157696】
以周潤發為例，入到頁面，會見到大會時間（gun time）及晶片時間（chip time）。大會時間又叫鳴槍時間，為跑手由大會鳴槍開跑至他越過終點的時間；至於個人晶片時間則是跑手經過起跑線至終點之間的時間。至於下圖右方的分段配速則根據大會時間計算。
大會官網還提供以下的速度分析圖，比較跑手與平均的差距。從下圖得見，周潤發在頭6公里多的速度在平均以下，但在之後的速度皆比平均快。
【下文為比賽期間實時追蹤程式的教學】
第一步：搜尋「SCHKM2024 Live Tracking」應用程式，不是排第一那個「大會應用程式」。或者直接按以下連結：
Android用戶：Google Play下載連結
Apple用戶：App Store下載連結
第二步：下載及安裝「SCHKM2024 Live Tracking」應用程式。
第三步：下載完成後，下圖為入App後第一個畫面，按「繼續」。
第四步：在下一個畫面，揀選一個身分，再按「下一頁」。
第五步：輸入一個名字，之後按「start」。
第六步：入到應用程式的首頁，按「個人資料」旁邊那個被大灰色圓圈包住的「+」號。
第七步：入到以下的畫面。程式有齊所有參加跑手的資料，用戶可以打英文姓名或號碼去搜尋關注跑手。
第八步：例如我想關注周潤發，我就打他的英文名去搜尋，之後再按入去。
第九步：按入去就見到以下畫面，比賽到時就會有即時位置追蹤、距離、平均速度等資料。在賽前，用戶可以先按「關注」。
第十步：返回應用程式首頁，周潤發的「CF」圓圈就出現了。之後只要一入應用程式首頁，再按一按那個圓圈，就可以顯示到周潤發的成績。