渣打馬拉松2024｜長跑教練徐志堅、朱泳曦　賽前八大貼士最後準備

Skechers馬拉松訓練班的同學們，明天將會上線檢視三個月以來的訓練成果。大賽來臨難免心情緊張，訓練班教練徐志堅及朱泳曦賽前叮囑跑友們八個貼士，期望大家未來在賽道上長跑長有。



跑班的同學們大都有一定經驗，徐志堅和朱泳曦坦言，最重要是花心思與跑友溝通，「畢竟大家都有自己的方法去練，我們能做的就是將經驗向他們分享，互相溝通交流」。

經過三個月訓練，終於迎來「大考」。比賽前夕，徐志堅和朱泳曦總結了八大貼士，讓跑友賽前最後「補課」。

【渣打馬拉松2024 / 渣馬2024】長跑教練徐志堅。（公關提供）

【渣打馬拉松2024 / 渣馬2024】長跑教練朱泳曦。（公關提供）

1.定好配速

「先定立目標時間，計算好自己的步速。比賽時心情興奮，加上身邊許多參賽者，容易『開快咗』，或者被其他人影響步速，大家可以每1公里或每5公里都要睇錶檢查。」

2.聆聽身體

「雖然這是老生常談，但大家睇錶之餘，也不要只顧住睇錶，更真實是監察自己的身體狀況，這才是最重要。」

3.慎選早餐

「比賽前一定要食早餐，大約起跑兩、三小時前進食，吃平日吃慣、而且易消化的東西，否則『骾胃』。」

4.注意補水

「經過水站一定要取水，不要貪快就『飛站』；就算不飲，都要濕一濕口。」

【渣打馬拉松2024 / 渣馬2024】Skechers長跑訓練班。（公關提供）

【渣打馬拉松2024 / 渣馬2024】Skechers長跑訓練班。（公關提供）

5.能量啫喱

「安排好進食能量啫喱的時間，並要配合水站，大約在水站前1公里進食，食完就可以飲水。」

6.賽後散步

「比賽之後注意恢復，如果真的太累，賽後一兩天無法跑步，可以選擇散步，輕抒步頭，對身體恢復大有作用。」

7.著壓力襪

「壓力襪也是讓身體恢復的好幫手，大家不妨一試。」

8.Zone 1慢跑

「比賽後三至四日，可以開始慢跑，強度是心率Zone 1至Zone 2，令身體逐漸適應，重投訓練。」

徐志堅和朱泳曦最後提醒跑友們，訓練不是強度高、速度快就等如有效，每課都推到極致，隨時更易受傷，七至八成強度、加上注意跑後恢復，才是長跑長有之道。

【渣打馬拉松2024 / 渣馬2024】長跑教練徐志堅（左）和朱泳曦（右）提醒，訓練不一定每次推到極致，否則容易受傷。（公關提供）

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