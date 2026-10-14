逆按揭被指搵笨？安老按揭隱藏好處點只拎年金有屋住+3類長者適合

逆按揭（安老按揭計劃，英文：Reverse Mortgage Programme）自2011年推出以來，不少人都會提出疑問，究竟安老按揭是否搵笨？不過，近年市場上的申請數字卻越來越多，到底他們申請的原因是什麼？安老按揭是否真的搵笨？哪些人會比較適合申請？香港01《01金齡》頻道今次將會為大家拆解逆按揭的真實面貌與利弊。



打工仔營營役役都是為了一個安樂蝸，年老想活出豐盛人生卻缺乏現金流，可以怎樣面對呢？（AI生成圖片）

根據香港按揭證券有限公司（HKMC）提供的數據顯示，近年越來越多業主選擇申請安老按揭，2026年首7個月接獲602宗申請，相比2025年同期563宗申請按年升7%！

逆按揭（安老按揭計劃）是什麼？

安老按揭計劃由香港按證保險有限公司（HKMC）推出。簡單來說，就是年長業主利用他們在香港的住宅物業作為「抵押品」，向貸款機構獲取貸款。借款人可以選擇於固定年期（如10年、15年、20年）或終身，每月領取定額年金，並且可以繼續居住在該物業內，直至百年歸老。

假如借款人離世，其遺產代理人（例如子女）可優先選擇清還結欠並贖回物業；若不贖回，貸款機構便會出售物業以償還貸款。如有餘額，會退還予遺產代理人；如有差額，則由按證保險公司承擔，子女或後人毋須「上身」。

逆按揭申請資格／風險

申請資格：55歲或以上的私人樓宇業主（若為未補地價的資助出售房屋如居屋，則須年滿60歲）

運作模式：物業＝抵押品借貸，業主每月收取年金

居住權：終身可繼續居住在抵押物業內

賣樓權利：業主仍有權出售物業，但須先清還安老按揭的貸款結欠

身後安排：子女／後人可優先清還貸款贖回物業

負資產零風險：若物業售出後的金額不足以還款，差額由保險承擔；如有餘額，則全數退回給子女。



如有餘額，會退還予遺產代理人；如有差額，則由按證保險公司承擔，後人毋須「上身」。（AI生成圖片）

逆按揭為何會被覺得搵笨？

許多長者認為逆按揭「搵笨」，主要是因為單看帳面數字，收到的年金總額似乎比直接賣樓套現少。然而，這種想法忽略了最關鍵的「住屋成本」與「長壽風險」。逆按揭的核心並非單純變賣資產，而是用資產來購買晚年生活保障。

以65歲陳伯（擁有估值400萬物業）的例子作對比，便看清兩者的差異：

方案一：直接賣樓套現

陳伯賣樓後即時獲得 400 萬現金，但他失去了自置居所，必須租樓解決住屋問題。

方案一：賣樓套現並租樓（假設每月租金$10,000，且未來20年不加租） 預計居住年期 總租金支出 可用生活費 平均每月生活費 10年 120萬 280萬 $23,333 20年 240萬 160萬 $6,667 終生，假設35年（即活至100歲） 420萬 -20萬 $0（不足應付生活開始）

若陳伯活到超過85歲，或者業主大幅加租、逼遷，他將面臨「人未走，錢先花光」及無家可歸的雙重危機。

方案二：申請逆按揭

陳伯若申請逆按揭，不提取一筆過貸款，可選擇不同年期的每月穩定收入：

方案二：申請逆按揭（假設沒有申請一筆過貨款款項） 年金年期 年金總額 每月年金金額 10年 211.2萬 $17,600 20年 268.8萬 $11,200 終生，假設35年（即活至100歲） 480萬 $10,000

如果陳伯選擇「終身年金」，他每月能穩收 $10,000，比賣樓後扣除租金的$6,667還要多，而且完全不用擔心租屋問題，甚至比原有樓價多出80萬。

加上長者承受投資風險的能力較低，投資亦非100%有回報，遇上經濟衰退或投資失利，可能就會影響晚年生活。所以逆按揭是用一部分的資產價值，去換取「終身有樓住、月月有錢使、不怕樓價跌」的安心。

利用逆按揭製造現金流，活出精彩人生。（AI生成圖片）

逆按揭有什麼隱藏好處？

長者如有突發的經濟需要，例如需要大筆金錢應付龐大醫療開支、家居維修，逆按揭可支援申請一筆過貸款，以解決燃眉之急。

此外，騙徒的手法層出不窮，如把物業抵押給銀行及按證公司，業權已處於抵押狀態，即使遇到騙徒亦無法輕易騙取或轉售物業，變相為長者的最大資產加設了一層保護網。

不少早年持有太古城的業主，樓價已經大幅升值。（資料圖片）

哪些長者適合申請逆按揭？

逆按揭本身是一件適合特定群體的理財工具。到底有哪類人特別適合申請逆按揭呢？

適合申請逆按揭人士【1】沒有子女的長者（或單身人士）

如果長者沒有把物業傳承給後代的壓力，最適合利用物業套現，好好享受晚年。

適合申請逆按揭人士【2】子女已財務獨立

子女本身已經擁有物業或穩定的居住地方，老友記離世後他們也未必會搬回舊屋居住。加上近年香港出生率下降，把「磚頭」留給後代的傳統觀念逐漸淡化，長者大可把資產真正用在自己身上。

適合申請逆按揭人士【3】缺乏流動資金的業主

不少長者把大半生心血都用來繳交房屋貸款，導致晚年現金流不足。假如擁有高價值物業，而手上現金卻不足以應付日常開支或醫療費用的長者，就非常適合考慮申請逆按揭來改善生活質素。

逆按揭（安老按揭計劃，英文：Reverse Mortgage Programme）自2011年推出以來，不少人都會提出疑問，究竟安老按揭是否搵笨？不過，近年市場上的申請數字卻越來越多，到底他們申請的原因是什麼？安老按揭是否真的搵笨？哪些人會比較適合申請？香港01《01金齡》頻道今次將會為大家拆解逆按揭的真實面貌與利弊。



打工仔營營役役都是為了一個安樂蝸，年老想活出豐盛人生卻缺乏現金流，可以怎樣面對呢？（AI生成圖片）

根據香港按揭證券有限公司（HKMC）提供的數據顯示，近年越來越多業主選擇申請安老按揭，2026年首7個月接獲602宗申請，相比2025年同期563宗申請按年升7%！

逆按揭（安老按揭計劃）是什麼？

安老按揭計劃由香港按證保險有限公司（HKMC）推出。簡單來說，就是年長業主利用他們在香港的住宅物業作為「抵押品」，向貸款機構獲取貸款。借款人可以選擇於固定年期（如10年、15年、20年）或終身，每月領取定額年金，並且可以繼續居住在該物業內，直至百年歸老。

假如借款人離世，其遺產代理人（例如子女）可優先選擇清還結欠並贖回物業；若不贖回，貸款機構便會出售物業以償還貸款。如有餘額，會退還予遺產代理人；如有差額，則由按證保險公司承擔，子女或後人毋須「上身」。

逆按揭申請資格／風險

申請資格：55歲或以上的私人樓宇業主（若為未補地價的資助出售房屋如居屋，則須年滿60歲）

運作模式：物業＝抵押品借貸，業主每月收取年金

居住權：終身可繼續居住在抵押物業內

賣樓權利：業主仍有權出售物業，但須先清還安老按揭的貸款結欠

身後安排：子女／後人可優先清還貸款贖回物業

負資產零風險：若物業售出後的金額不足以還款，差額由保險承擔；如有餘額，則全數退回給子女。



如有餘額，會退還予遺產代理人；如有差額，則由按證保險公司承擔，後人毋須「上身」。（AI生成圖片）

逆按揭為何會被覺得搵笨？

許多長者認為逆按揭「搵笨」，主要是因為單看帳面數字，收到的年金總額似乎比直接賣樓套現少。然而，這種想法忽略了最關鍵的「住屋成本」與「長壽風險」。逆按揭的核心並非單純變賣資產，而是用資產來購買晚年生活保障。

以65歲陳伯（擁有估值400萬物業）的例子作對比，便看清兩者的差異：

方案一：直接賣樓套現

陳伯賣樓後即時獲得 400 萬現金，但他失去了自置居所，必須租樓解決住屋問題。

方案一：賣樓套現並租樓（假設每月租金$10,000，且未來20年不加租） 預計居住年期 總租金支出 可用生活費 平均每月生活費 10年 120萬 280萬 $23,333 20年 240萬 160萬 $6,667 終生，假設35年（即活至100歲） 420萬 -20萬 $0（不足應付生活開始）

若陳伯活到超過85歲，或者業主大幅加租、逼遷，他將面臨「人未走，錢先花光」及無家可歸的雙重危機。

方案二：申請逆按揭

陳伯若申請逆按揭，不提取一筆過貸款，可選擇不同年期的每月穩定收入：

方案二：申請逆按揭（假設沒有申請一筆過貨款款項） 年金年期 年金總額 每月年金金額 10年 211.2萬 $17,600 20年 268.8萬 $11,200 終生，假設35年（即活至100歲） 480萬 $10,000

如果陳伯選擇「終身年金」，他每月能穩收 $10,000，比賣樓後扣除租金的$6,667還要多，而且完全不用擔心租屋問題，甚至比原有樓價多出80萬。

加上長者承受投資風險的能力較低，投資亦非100%有回報，遇上經濟衰退或投資失利，可能就會影響晚年生活。所以逆按揭是用一部分的資產價值，去換取「終身有樓住、月月有錢使、不怕樓價跌」的安心。

利用逆按揭製造現金流，活出精彩人生。（AI生成圖片）

逆按揭有什麼隱藏好處？

長者如有突發的經濟需要，例如需要大筆金錢應付龐大醫療開支、家居維修，逆按揭可支援申請一筆過貸款，以解決燃眉之急。

此外，騙徒的手法層出不窮，如把物業抵押給銀行及按證公司，業權已處於抵押狀態，即使遇到騙徒亦無法輕易騙取或轉售物業，變相為長者的最大資產加設了一層保護網。

不少早年持有太古城的業主，樓價已經大幅升值。（資料圖片）

哪些長者適合申請逆按揭？

逆按揭本身是一件適合特定群體的理財工具。到底有哪類人特別適合申請逆按揭呢？

適合申請逆按揭人士【1】沒有子女的長者（或單身人士）

如果長者沒有把物業傳承給後代的壓力，最適合利用物業套現，好好享受晚年。

適合申請逆按揭人士【2】子女已財務獨立

子女本身已經擁有物業或穩定的居住地方，老友記離世後他們也未必會搬回舊屋居住。加上近年香港出生率下降，把「磚頭」留給後代的傳統觀念逐漸淡化，長者大可把資產真正用在自己身上。

適合申請逆按揭人士【3】缺乏流動資金的業主

不少長者把大半生心血都用來繳交房屋貸款，導致晚年現金流不足。假如擁有高價值物業，而手上現金卻不足以應付日常開支或醫療費用的長者，就非常適合考慮申請逆按揭來改善生活質素。