3.31送別橫濱高達、4月還有《葬送的芙莉蓮》展同《我推的孩子》展……等多個動漫展覽舉行，3、4月打算遊日的你不要錯過一系列動漫好去處！



三、四月是日本的櫻花季，不少人都計劃去一轉日本旅行。除了賞櫻，相信動漫迷一定會想去逛逛動漫作品的展覽。今次小編為大家整理了5個三、四月在日本東京會舉行的動漫展覽，打算遊日的你不要錯過！

1.《我推的孩子》展～我推的舞台幕後～

《我推的孩子》展～我推的舞台幕後～

人氣動畫《我推的孩子》紅遍全球，其主題曲《Idol》更曾奪得YouTube 音樂排行榜全球首位的佳績。今次《我推的孩子》以「幕後」為主題，舉辦「《我推的孩子》展～我推的舞台幕後～」。當中分為四個展區，展出全新繪製的插圖和打卡地點、動畫中經典名場面、設定資料以及角色服裝等。展覽於日本多個地方巡迴展出，東京的展期為4月中旬至5月下旬，去東京旅行的你萬勿錯過！

展覽詳情：

日期:2024年4月18日至5月26日

一般門票售價：1,600日元

地點:西武渋谷店 モヴィーダ館 6/7階特設会場

時間:11：00至21：00(最終入場為閉展1小時前)

最終日17：00閉展

詳細資訊可到官網 查看

2.《葬送的芙莉蓮》展

《葬送的芙莉蓮》

《葬送的芙莉蓮》近期人氣大熱，不少人看完都淚流滿面。在4月下旬《葬送的芙莉蓮》將於東京池袋舉行特設展覽，讓粉絲重溫經典場面，當中會有大型場景重現、震撼視覺效果以及與角色互動的打卡點等，粉絲一定要去！

展覽地圖

展覽詳情：

日期：2024年4月25日至5月12日

時間：10：00至19：00（最終入場18：30）

當日(一般)門票：成人2,000日元；小童1,500日元

地點：池袋太陽城 展示廳C（東京都豊島区東池袋3丁目1−4 サンシャインシティ 文化会館ビル3F）

詳細資訊可到官網查看

3.橫濱1:1高達—Gundam Factory Yokohama

Gundam Factory Yokohama（蔡浩騰 攝）l

橫濱1:1高達去年宣布再戰一年，時光飛逝，今個三月便是最後展出時間。各位高達迷記得把握最後機會朝聖。於3 月 31 日展覽最後一天7時會有閉幕禮，將會有煙花及無人機表演。不過閉幕禮門票現已停售，沒有購票的粉絲記得留意，當天下午 4 時便會結束常規展覽活動。

展覽詳情：

日期：即日至2024年3月31日(周日) *每周二為休息日

時間：平日 11：00至20：00(最終入場19:00)

周六、周日、假日 10：00至20：00(最終入場19：00)

地點：神奈川縣橫濱市中區山下町279-25 山下碼頭内

門票：成人1,650日元(含税)；小童1,100日元

詳細資訊可到官網查看

4.《SPY×FAMILY》展

《SPY×FAMILY》展覽

《SPY×FAMILY》於2022年開始播放並大獲好評，而第二季亦於去年10月載譽歸來推出第二季。《SPY×FAMILY》粉絲如果計劃到東京旅行的話，不要錯過《SPY×FAMILY》 於杉並動畫博物館展覽！展覽會展出多個動畫製作資料以及幕後製作花絮，機會難得，萬勿錯過！

展覽詳情：

日期：即日至2024年3月31日(周日) *每周一為休息日

時間：10：00至18：00(最終入場17：30)

門票：免費

地點：東京都杉並區上荻3-29-5杉並會館3樓

詳細資訊可到官網查看

5.咲坂伊緒展 AO-HARU-MEMORIES

咲坂伊緒展 AO-HARU-MEMORIES

人氣少女漫畫家「咲坂伊緒」近日舉辦「咲坂伊緒展 AO-HARU-MEMORIES」，以「青春的記憶」作主題，內容包括4個經典之作—「青春3部曲」的《閃爍的愛情》、《閃爍的青春》、《交錯的想念》，以及近年的完結作品《櫻花．綻放。》，展出多張插圖及原畫手稿，展現作品中角色的戀愛模樣，以及細緻的情感變化。十分適合在櫻花季節觀賞。

展覽詳情：

日期：即日起至3月24日

時間：10：00至19：00（最終入場18：30）

當日門票：一般1,600日元

地點：松屋銀座8階イベントスクエア

詳細資訊可到官網查看