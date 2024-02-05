Spy x Family CODE:White間諜家家酒劇場版影評｜近年爆紅的《Spy x Family間諜家家酒》，終於推出了首部劇場版電影《間諜家家酒 CODE: White》。今次是原創外傳式故事，電影描述洛伊德接獲換人任務通知之際，安妮亞為了在料理實習課中奪得星星獎勵，提議洛伊德幫忙取得勝出秘訣。為此，洛伊德決定帶領佛傑一家人踏上嚐味之旅，卻意外牽扯上影響世界和平的陰謀。本片在校園趣味及驚險間諜任務之間取得平衡，既有原作的喜感，也呈現大銀幕才有的震撼場面，令人看後非常滿意。



在這個情報決定一切的時代，最強大的武器往往不是槍砲，而是「家庭」。《Spy x Family間諜家家酒》就演繹了一個看似平凡，卻又各自隱藏秘密的間諜家族。他們為了任務假扮成家人同住一宅，表面上過著再普通不過的生活，實際上卻各懷鬼胎，隨時備戰。這超越血緣的「家」，將如何在險惡的世界存活下去？首部劇場版電影《間諜家家酒 CODE: White》便以此為主軸展開。描述洛伊德接獲換人通知之際，女兒安妮亞為了在料理課奪星，而決定一家人為此展開嚐味之旅，卻因安妮亞誤食巧克力而卷入影響世界和平的事件。看似簡單的家庭之旅，背後卻暗藏萬丈深淵。

安妮亞今集劇場版仍然是顏藝擔當

《Spy x Family間諜家家酒》在TV版已紅極一時，本片延續了這種獨特魅力。更貼心為不熟悉原作的觀眾作介紹，讓所有人也能享受這世界的歡樂。洛伊德的高超易容術、約兒無與倫比的戰力、安妮亞的讀心能力、彭德的預知未來，所有設定都在開場段落完整交代，成功拉近觀眾與角色的距離。

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在喜劇方面，各角色也都有足夠發揮空間。安妮亞與同學之間的互動揶揄、在火車上努力「憋便」的豐富表情、與達米安的趣味打鬧都成為亮點。洛伊德和約兒在保密身份的同時又努力維繫「家庭」，也造就了不少惹笑場面。就算不熟悉原作，也能感受到這部動畫獨有的喜感魅力。尤其是安妮亞更是今次劇場電影版的顏藝擔當，由開始時的搞笑、賣萌及故事中段時的表情都非常爆笑，相信不少入場觀眾已收下她的新「表情包」。

作為首部原創故事的劇場版，本片也有大銀幕才可呈現的高潮動作戲。因為由TV版搬入電影之中，雖然官方指Wit Studio（不少漫迷稱之為霸權社與CloverWorks合作製作，但劇場版主力由Wit Studio，而第二季TV版由CloverWorks製作）花畫心力去營造各樣大場面，基本上洛伊德、約兒都有不少戰鬥的發揮機會，洛伊德在列車及飛船上的懾人廝殺，約兒在甲板上的高速決戰，都展現了大製作預算的威力。飛船撞城的絕美畫面更為整部作品畫上完美句號。

安妮亞表情包+1

洛伊德出軌了嗎？（當然大家都知道冇可能...）

不少戰鬥大場面，睇得令人waku waku！

唯一缺點便是故事太過「理所當然」，始終是原創外傳故事，不能打破原來故事線的框框，故事上難以有非常突破、令人意外的發展。無論您是否看過原作，《劇場版 間諜家家酒》都能帶大家暢遊一個融合驚險與歡笑的動漫世界，非常合適新年一家大細入場觀賞。