奧斯卡2024|哥斯拉-1.0奪最佳視覺效果、香港映期未定小心睇錯戲|今天(3月11日)日本怪獸電影《哥斯拉-1.0》在奧斯卡2024奪得「最佳視覺效果獎」,究竟這部哥斯拉跟過去的系列有何分別?香港幾時上映?



今次得獎的《哥斯拉-1.0》(日語:ゴジラ-1.0/英語:Godzilla Minus One)是日本東寶映畫開拍的全新「日本純血」作品。導演是拍過《多啦A夢 Stand by me》的山崎貴。細心看、會發現電影名字中有個「-」(即:哥斯拉負壹點零),算是一部重新詮釋哥斯拉誕生的重啟reboot「前傳」:故事發生在1954年,日本在第二次世界大戰結束成為戰敗國,經濟和民生可說是慘不忍睹,哥斯拉的出現令情況更雪上加霜。

《哥斯拉-1.0》(日語:ゴジラ-1.0/英語:Godzilla Minus One)奪得奧斯卡2024「最佳視覺效果獎」

哥斯拉-1.0是一部重新詮釋哥斯拉誕生的重啟reboot「前傳」

山崎導演表示他常常都會想起小時候去遊樂場睇《哥斯拉》真人秀時,怪獸近在咫尺的恐怖感,所以《哥斯拉-1.0》在劇本及視覺特技上都想強調「巨獸在身邊」的近距離恐怖感。電影以AR實景+CG怪獸拍攝,所以在視覺和構圖上都有很強的真實感。

電影也花了很多時間去製作巨怪在海中高速潛行的動作,還有全CG的軍艦和海洋,聽講一個海都用10TB硬碟社儲1量。

哥斯拉是100億「負」能量戰士?

在《哥斯拉-1.0》Godzilla 代表了日本人看不到將來、沒有希望的負面情緒,這點與哥斯拉在舊電影中的定位不一樣。在首部《哥》上映的1954年,電影中很多製作人都親歷過二戰、廣島原爆,怪獸是天災、原子彈核爆的無助與恐懼。

在《哥斯拉-1.0》Godzilla 代表了日本人看不到將來、沒有希望的負面情緒。

由「EVA之父」庵野秀明和樋口真嗣合製的《真哥斯拉》,更暗諷了日本政府官僚在311事故中的無能。而新作就由一個在戰場上逃避過哥斯拉,因倖存而抱有罪惡感的日軍機師敷島浩一(神木隆之介 演),導演希望以此鼓勵觀眾:「戰後物資嚴重缺乏、人民手無寸鐵、也沒有政府支援,只能靠團結大家的力量對抗哥斯拉,守護必須守護的人與事。」打敗這一重深不見底的負面情緒(哥斯拉),人民才能走出陰霾。

因倖存而抱有罪惡感的日軍機師敷島浩一(神木隆之介 演)

「EVA之父」庵野秀明和樋口真嗣合製的《真哥斯拉》是一部諷刺味濃的作品。

這樣重人文精神、勵志正面的電影,自然正中奧斯卡班投票委員的口味,難怪成為了第一部奪得最佳視覺效果的日本電影。不過要講個壞消息,《哥斯拉-1.0》至今仍然有片商引入到香港上映,原因眾說紛紜,聽說跟電影以二戰後日本及核爆為背景,怕會引發各國觀眾不安,因此東寶映畫沒打算在亞洲上映。

3月28日播映的《哥斯拉 x 金剛:新帝國》屬於美國華納的「怪獸宇宙系列」

而3月28日播映的《哥斯拉 x 金剛:新帝國》(Godzilla x Kong : The New Empire)屬於美國華納的「怪獸宇宙系列」,不過也不是叫你別看,這系列以一個名為「君主計劃」的project為核心,有神秘組織希望取得哥斯拉、三頭龍等巨獸的能量,從而統治地球,劇情簡單直接,打鬥連場令人看得過癮,其上集《Godzilla vs. Kong》現時更可以在香港 Netflix 收看。