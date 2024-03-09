信和中心玩具開倉直擊：高達模型/盲盒/景品/HT｜最近在旺角信和中心地面，忽然有一間超巨型的玩具開倉，入面立立雜雜看來乜都有，這類有尋寶感覺的玩具店就最多人喜歡行，馬上同你現場直擊，看看究竟有甚麼好買。同場還會推薦10家必去的旺角玩具／模型店。



直擊信和中心地面｜名牌玩具聯合開倉

位置在旺角彌敦道，信和中心與旁邊馬會投注站中間，明眼人應該都會認得門口那隻巨型的大鐵人17號大膠，沒錯這家店跟早排在先達廣場旁邊的兩層高玩具店屬同一集團經營。今次店子只有1層但面積更大，新店內有高達、超合金、shf、拉打、女仔喜歡的盲盒和景品，也有Hot Toys和LEGO，而且還有格仔櫃發售收購回來的珍罕二手玩具。聽講只屬短約，暫定開到6月，記得掃貨要早！

直擊信和中心地面｜名牌玩具聯合開倉

直擊信和中心地面｜名牌玩具聯合開倉

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👇2023年update版 10間旺角區玩具店介紹👇

推薦店 01｜Toys Ant 新品／懷舊一店齊全

女人街樓上玩具店Toys Ant 螞蟻玩具，鋪頭夠大、款式類型亦多，仲有一對貓女「家姐、細妹」做招財貓，畀女伴同小朋友同貓玩，你就可以慢慢買。店主喜愛80年代軍事科幻，高達、拉打、機械人合金，還有全港最近款的ACID RAIN figure。近年更開拓貨源做寄賣珍品舊玩具，又與Raretoyjapan合作開設專櫃，擺放市面極罕的「消しゴム」單色高達／星矢／筋肉人扭蛋公仔，以及其他懷舊玩具，似足去Mandarake尋寶。Toys Ant 螞蟻玩具／旺角通菜街89號通財大廈1樓（WhatsApp查詢：9087 0011）



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推薦店 02｜精品玩具 突擊賣平價

在信和M層、1樓、11樓都有分店，平時做開預訂，也有現貨及劈價貨賣。精品玩具／旺角信和中心11樓1104室：5938 8267）(店鋪facebook圖片)



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推薦店 03｜兆萬中心 大量神級名店

位於旺角舊行人區西洋菜南街尾旺角兆萬中心，近年已被定性為「劣食勇者塔」，但這個商場其實還是玩具聖地！香港大型日系潮玩集中地：日本動漫大師遊港必去的神級名店 Superman Toys（222鋪／2366 2688），店的的珍品收藏真的有值得一去觀摩的價值，各式怪獸超人膠品、medicom潮玩都很齊全；還有Hot Toys 成名前至今然健在的風水鋪Toy Hunters（218鋪／2388 4677），店內有各式美系玩具及HT自家的一些figure現貨，兩家名店全都位於兆萬2樓！



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推薦店 04｜Toys Station 潮玩搪膠迷必去

想買art toys、Bearbrick？呢間在旺角經營近20年的潮物玩具店，不單有人氣熱貨賣，還與全球各地潛力新人合作，位於廣華街的雙層地鋪集賣場+迷你展覽區於一身，每星期都有新品抽籤發售，潮玩搪膠迷必去。Toy Station／旺角廣華街28號地鋪（2398 9341）



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推薦店 05｜YM Studio 重女模型樓上鋪

位於旺角星際城市商場旁的9/F樓上鋪，由阿星及幾位熱愛模型的後生仔經營，除了科幻模型，又有戰棋兵仔賣，近年甚至開發自己的模型工具，家中沒地方砌模型，還可在此租locker、租位慢慢砌，另一特色是有美少女及貓貓鎮店，宅宅必去。YM Studio｜旺角山東街47-51號中僑商業大廈9樓905室



（YM Studio fb相片）

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推薦店 06｜模型高手經營．模型先生 Mr.MODELER

在汽槍、遙控模型車店林立的「槍鋪街」旺角廣華街、好景商場後面的仁安大廈，返貨速度都相當快，而且在同區內算便宜。老闆本來做銀行，因多次在模型比賽中得獎，加上太太和兒子都支持且幫手看鋪，於是就轉行開模型鋪。如果看到老闆在店內，都可以向他請教製作心得。旺角廣華街一號仁安大廈8B鋪／6977 7450



旺角廣華街一號仁安大廈8B鋪／6977 7450

推薦店 7｜樹皮天堂玩具部

樹皮本來是花園街好景商場內的一家game鋪，後來發大搞模型玩具，睇實佢facebook宣傳，時不時會有超筍價！旺角好景商業中心一樓24-25,37-38,55-57號舖 ／營業時間：星期一至日 17:00-21:00



推薦店 8｜千里達玩具模型

在洗衣街、亞皆老街那邊的一家旺角老字號，同時有遙控車、軍事、汽車、高達模型發售。定價或比其他店高一點點，但正好就適合你尋找市面已經賣清光的罕有貨色，難怪幾十年來都能經營下去。九龍旺角洗衣街125號地下／23950043



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旺角番外篇｜行多兩步油麻地現時點

旺角玩具店如米鋪，或有好店未有提及。最後，教多一點點給外地來港的玩具迷，除了旺角區，多行幾步去油麻地還有現時店In's Point 商場，1、2樓幾乎9成都是玩具店，Toy Fans必去。