PS5 Pro最新爆料 效能比原版提升近5成光追超強化 算力為XSX近3倍｜不經不覺PS5已面世3年有多，坊間也越來越期待官方推出半代升級主機「PS5 Pro」；最近就有外國知名爆料者稱自己獲得PlayStation內部文件，爆出PS5 Pro的超強性能，效能甚至接近為Xbox Series X的3倍。



PS5 Pro最新爆料 效能比原版提升近50%

外國知名遊戲界爆料博客、YouTuber「Moore Law is Dead」日前又發表了最新的Podcast，裡面提及有關PS5 Pro的最新爆料。

Moore Law is Dead在影片中展示一份來自內部的文件「Trinity Technical Overview」（文件經過色彩加工以保護爆料人），而Trinity就是多次爆料和流出中提及過的PS5 Pro的代號。

https://www.youtube.com/watch?v=SV7BJKnZfP8

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這份文件披露了PS5 Pro的具體性能，首先是基本畫面運算能力比原版PS5提升約45%；而光線追蹤方面的表現更是超大提升，為原版PS5的2~4倍。

此文件亦直接給出了PS5 Pro的浮點演算能力，為67 TFLOPS（16 bit）；比較之下現時市面上規格最強的主機Xbox Series X的浮點演算能力為12 TFLOPS（32 bit），16 bit浮點的TFLOPS數實則為32 bit的一半，因此兩者比較起來時16 bit i.e. PS5 Pro的算力要除2，即33.5TFLOPS，即使如此仍然是遠勝Xbox Series X。

簡單點說若此文件為真，則數字上PS5 Pro的畫面演算能力差不多是Xbox Series X的3倍。

有網民指出67 TFLOPS（16 bit）的算力大約等於降頻後的AMD 7700XT或4060Ti。

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https://www.youtube.com/watch?v=SV7BJKnZfP8

另外文件也提到PS5 Pro將會有一個度身訂造的AI機械學習系統，令其可以輸出300TOPs的8 bit演算，用以支援PS專用的升頻/反鋸齒技術「PlayStation Spectral Super Resolution 」，簡稱PSSR。

PSSR可以簡單理解為可以理解為PS版本的DLSS或FSR；文件指PSSR只需250MB左右的記憶體容量，但效果卻強得可以在2微秒（2ms，即0.002秒）的時間內將1080p的畫面升頻至2160p（即4K）。文件亦指PSSR能支援動態解像度輸入，而且是使用預先訓練好的參數來運作，並不需要每款遊戲特別再訓練AI模型；換言之是只要在PS5 Pro中加入此機能後，所有遊戲都可以「隨插即用」立即享用到PSSR的支援。

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爆料還提供了一張PSSR升頻的效果演示圖，當然流出圖本身並不清晰，但還是可以看到最右（PSSR）的畫質及清晰度比左邊更好。https://www.youtube.com/watch?v=SV7BJKnZfP8

由於現時PS5上大部份遊戲在性能模式（1080p）下已可穩定60FPS運行，在PS5 Pro更強的機能加上PSSR加持下，可能4K 60FPS輸出不是夢。當然所謂爆料從來都是信不信由你，PS5 Pro實際表現為何在正式推出時就會知道了。

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