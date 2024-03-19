Gundam EX 模型｜Netflix 新高達動畫《高達：復仇的鎮魂曲》新主角機：Gundam EX、以及「渣古II Solari專用機」HG版模型發表，萬代同期還公開了多款高達、超人、Pokemon、數碼暴龍新模型，而HG《機戰OG》重頭作曉擊霸Mk 3 Boxer 亦宣布開發中。



Netflix 高達電腦動畫｜新機高達EX終於見真身

即將在Netflix獨家上架的高達 CG動畫《Gundam: Requiem for Vengeance》（復仇的鎮魂曲）已經公開了兩支預言，不過場面都是「黑媽媽」刻意隱藏新機體Gundam EX的真身，很多人說它有點像陸戰高達EZ-8，也有點似GP-01，如果仲可見到機體正面、背面全相。

高達EX同日亦發表了GUNDAM UNIVERSE版完成品figure

而另外，故事以自護軍人Ilya Solari少校為主角，另一款新模型就是他專用的渣古II，有一個巨型膊甲、大型盾牌上似乎有三連砲口。兩款新機動戰士有別於SEED系作品，既不是9高身長，更不是流線型機身，模型表面有很多細節detail，相信模型會很適合喜歡玩舊式塗裝的玩家。（兩款《高達：復仇的鎮魂曲》模型發售日／售價未定）

一年戰爭末期歐洲戰線

《復仇的安魂曲》故事發生於U.C. 0079年11月6日：一年戰爭爆發後第8個月的歐洲戰線，影片開端先一幅幅戰爭摧毀的歐洲城市風景，以及廣闊的自然景觀，尤如二戰電影《雷霆傘兵》般寫實，之後就是自護大軍進駐歐洲城市；鏡頭一轉到天上，多部大水牛運輸機收到地面軍的求援，緊急向地上投放渣古II機體，主角Ilya Solari軍階為少校，駕駛的渣古II應該是指揮官機，頭部天線由1支加至左右兩支，但帶領4人小隊在聯邦軍對空砲火中緊急降下，參與猛烈的地表戰！大水牛運輸機均被擊落！（Netflix高達復仇的安魂曲第2預告｜渣古II大戰陸戰高達GP01混合體）

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其他BANDAI 7月新模型

除了以上兩款《高達：復仇的鎮魂曲》模型，BANDAI在3月19日於網上發表了其他新作模型，當中最吸引就是HG版《機戰OG》曉擊霸Mk-3 巨臂外裝甲「曉擊霸 Boxer」，另外還有以下新模型。而之前跟CD網上限定發售的「HG Amazing Gundam Barbatos Lupus」竟然推出一般版人人買到，搞到之前高追的人好嬲嬲豬。 （21號、21號還會有其他新作發表）