高達 Netflix劇 Gundam: Requiem for Vengeance 第2支預告公開｜渣古II大戰陸戰高達GP01混合體｜由Netflix全球獨家串流播出的原創新作動畫《機動戰士高達 復仇的安魂曲》，今天（12月4日）公開第2支預告片。影片中有大量戰鬥場面，疑似Gundam 的黑影更霸氣現身！



一年戰爭末期歐洲戰線

《復仇的安魂曲》故事發生於U.C. 0079年11月6日：一年戰爭爆發後第8個月的歐洲戰線，影片開端先一幅幅戰爭摧毀的歐洲城市風景，以及廣闊的自然景觀，尤如二戰電影《雷霆傘兵》般寫實，之後就是自護大軍進駐歐洲城市；鏡頭一轉到天上，多部大水牛運輸機收到地面軍的求援，緊急向地上投放渣古II機體，主角Ilya Solari軍階為少校，駕駛的渣古II應該是指揮官機，頭部天線由1支加至左右兩支，但帶領4人小隊在聯邦軍對空砲火中緊急降下，參與猛烈的地表戰！大水牛運輸機均被擊落！

主角Ilya Solari軍階為少校，駕駛的渣古II應該是指揮官機，不過天線由1支加至左右兩支。

多部大水牛運輸機收到地面軍的求援，緊急向地上投放渣古II機體

自護大軍進駐歐洲城市

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黑人自護MS機師，但從片段中可以看到新片的駕駛員頭盔設定。

新版渣古肌肉感十足

在影片中可以看到相當多細節，主角的軍階為少校、4人小隊名為「Red Wolves 赤狼隊」，渣古型號未明（應該都是MS-06J Zaku II Ground Type），武器相同都是渣古豆槍以及熱能斧，體型比動畫版中的渣古更粗壯有有肌肉感。戰鬥場面很震撼，不過定格來看時，機體表面的材質也說不是非常高質，始終不是荷里活電影，而是6集動畫劇集。但相信對於熱愛「軍武風格」高達作品的老fans而言，已經如穫至寶。

渣古型號未明，體型比動畫版中的渣古更粗壯有有肌肉感。

4人小隊名為「Red Wolves 赤狼隊」

最後還宥一部由戰損零件組合而成的Zaku Tank 渣古坦克。

高達來襲黑影震撼

在影片最後，晚上完成任務的小隊正在休息，自護根據地忽然被黑襲並發生大爆炸，一部火力強大的機體從高樹叢中現身，以其背包上有重型對空火力，將Dopp Fighter戰鬥機當蚊子一樣擊落，以壓倒性的力量向自護根據地詮擊！在一片火海中，主角驚惶一瞥，看到那巨大黑影的真身，如無意外就是Netflix版高達影集中的陸戰型高達機體（整體感覺有點像08小隊中的隊長機EZ-8），全片影片整體畫風跟《MS IGLOO》電腦動畫系列非常相似，使用了「Unreal Engine 5」3D引擎進行製作，整體畫面跟《MS IGLOO》電腦動畫系列非常相似，全套作品分6集，每集片長各約30分鐘。

一部火力強大的機體從高樹叢中現身