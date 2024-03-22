BANDAI CANDY TOY SHOKUGAN LAND 食玩樂園直擊｜除了扭蛋、幾十蚊1盒仔的食玩盲盒／模型都一樣好受男女老幼歡迎！日本廠BANDAI近排在葵芳新都會廣場舉行《BANDAI CANDY TOY SHOKUGAN LAND 食玩樂園》，發售大量食玩玩具，男仔可以買風靈高達彩色透明版模型（亞洲區限定日本都冇），女仔更加不得了！可愛的星之卡比、Pokemon、貓貓狗狗，還有近期大熱的Chiikawa（吉伊卡哇）！小心咪買太多呀！



所謂CANDY TOY亦即是「食玩」（日文讀法是：SHOKUGAN），小食包裝中除了零食還有玩具、有得食有得玩。不過近年的食玩漸漸有點妹仔大過主人婆，買模型送粒糖的趨勢，比如《機戰OG》的SMP食玩模型，手提行李喼般巨型的包裝盒，內面只有一粒香口珠，卻能組合出身高45cm的「SUPER ROBOT WARS OG BANPReEOTH」！這款《機戰OG》新食玩模型，加上已經賣斷市的SMP版SRX，在新都會展覽中有實物展出！

右邊是身高45cm的「SUPER ROBOT WARS OG BANPReEOTH」（鍾世傑攝）

場內有亞洲限定地區《機動戰士高達 水星的魔女》G-FRAME FA 風靈高達透明版於會場優先展示／發售。

場內有亞洲限定地區《機動戰士高達 水星的魔女》G-FRAME FA 風靈高達透明版於會場優先展示／發售。

龍珠景品、高達食玩、PMQ玩嘢祭｜3月玩具展覽推薦、有得睇有得買

場內有亞洲限定地區《機動戰士高達 水星的魔女》G-FRAME FA 風靈高達透明版於會場優先展示／發售。

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但我話你知，這款35蚊1粒的Chiikawa毛毛面小可愛公仔，可能會比高達更加搶手！！我自己就唔諗了，原box掃。

這款35蚊1粒的Chiikawa毛毛面小可愛公仔，可能會比高達更加搶手！

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以下為場內其他貨品snap shot，即睇有冇心水貨

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仲有1米高 FW GUNDAM CONVERGE 飛昇自由高達立像，Te-Nori Friends小熊貓大型模型以及《我的英雄學院》x COO’NUTS等打卡區，最喜歡當中的Q版高達，身高跟小朋友差不多，合照一流。

1米高 FW GUNDAM CONVERGE 飛昇自由高達立像

BANDAI CANDY TOY SHOKUGAN LAND 食玩樂園

舉辦日期：3月21日 4PM至9PM、3月22日至4月1日11AM至10PM

（週一至四特別營業時間為11AM至9PM）

地點：葵芳新都會廣場 L3 中庭

