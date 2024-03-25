浪人崛起攻略．賭場｜快速刷錢賭場看破老千方法 換大判/禮物無限快癒丹｜繼《人中之龍8》和《Final Fantasy VII Rebirth》之後，2024年度另一款重點大作《浪人崛起》Rise of the Ronin亦在3月22日正式推出；《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲快速刷錢及賭場看破老千方法，可以交換大判、各種禮物及無限的快癒丹。



浪人崛起賭場拆穿老千方法

想在賭場贏錢，首先你需要學習魅力分類的技能「拆穿老千」，效果是能記住更多客人的預測次數，以及能看破賭場出千；此技能需要一定的主線進度後才會解鎖。明知道賭場是出千的當下，只要你是大注（50木牌以上）基本上必輸（其實主線劇情都有示範了一次），未有技能之前就不要在賭場內浪費時間了。

《浪人崛起》Rise of the Ronin 攻略

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學好技能之後就可以去賭場開玩，首先換大約50~60個木牌（1000元）一個，放心很快可以回本。接下來先存檔然後開賭，一開始只需1點1點的買，輸嬴無所謂，最重要的是抓到老千之後。

當抓到老千時畫面會出現紫色的霧氣，一般在10次之內就會出現，當然有時可能是3次就出、有時也會十多次才出。

浪人崛起賭場拆穿老千方法

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發現老千後，玩家可以選擇當場拆穿老千或是選擇搭老千的順風車；選拆穿的話就會馬上進入戰鬥，但贏了也不會有報酬，而且下次進入賭場還要先賠款才能玩，因此沒有任何意義，每次都選跟老千就對了。

發家致富全靠老千

選擇搭老千順風車之後，畫面會顯示其他客人過去5局的預測；基本上「全對的人」就是老千（但並不是絕對），在限時之內發現老千（需要按X確定）後跟他的注，如果抓對人就能贏錢。由於抓老千的時間非常短只得幾秒；最好玩了5~6盤之後就大約記一下過去幾場的結果，以便更容易抓到老千。

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如果沒有全對的人，就找由最新一局開始往回數命中次數最多的人；又或者直接放棄跟注（時間到的話就會自動放棄，不一定要選某個人）又或隨便選一個人買1木牌，直到開出來發現有人連續4~5次都全中為止。

像是上圖明明彌次郎5次全中，但結果不是老千。

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當然正如剛才提到就算是全中的人也不一定是老千，因此如果不幸猜錯就要讀檔重來了。也記得每贏一次都出去存檔，每次都贏雙倍木牌在指數效應之下很快就能刷到上千木牌；而每次賭注上限正是1000木牌，換言之後每次抓到老千，都能贏1000木牌。

木牌可以用來在賭場換到大判、技能書和禮物；注意橫濱、江戶和京都三個地區的賭場可交換的大判數目各自獨立，總共可以換到60個。只不過換完大判、禮物和技能書之後，賭場就沒有什麼東西好換了；而且木牌直接換回金錢比例是1:1，將木牌直接換錢是毫不實際。比較實在的是用來換大量的快癒丹，將紅色果實留來調合其他道具。

另外提提是看破老千5次有成就，如果打算刷白金的話無論如何都要來賭場玩幾手了。

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正攻刷錢法

賭場換完之後如果要刷錢，最快的方法就是去打任務然後將裝備都賣掉換錢；配合「智謀」系統中的技能「商材 話術【說服】」更可以提高物品售價。基本上金色以下的裝備都沒有保留價值，全部賣掉 / 分解即可；爆機之後在設定中可以選擇自動出售 / 分解指定稀有度以下的裝備，可以直接選「名品」（綠裝）以下，很快就會有很多錢/強化素材。

錢可以用來在長屋派遣「金刀比羅狗」，盡量每次都1萬元的，可以換到10個銀幣，銀幣的用途只要玩到一定進度的玩家都懂得，基本上單是買禮物和技能書都不夠用，因此銀幣自然是多多益善。