葬送的芙莉蓮｜魔鬼在細節！8大角色名藏隱喻「欣梅爾」有2個意思

日本人氣漫畫《葬送的芙莉蓮》由山田鐘人、阿部司攜手打造，憑藉著不同於往常的「勇者冒險題材」掀起話題，更被冠上了「治癒神作」的美稱。



不光觸動內心的劇情令人回味無窮，作者也在人物的姓名中藏下了小小的彩蛋，這就讓爆米花小姐來為大家解析一番吧～（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《葬送的芙莉蓮》角色姓名彩蛋1.芙莉蓮

在作品中，以主角身份登場的「芙莉蓮」是位活過上千年的精靈魔法使，其原名「Frieren」在德文中有著「冰冷」的含義，對應了她原本對人類不感興趣，始終未能打開心房、一直保持著距離的冷漠形象。

《葬送的芙莉蓮》角色姓名彩蛋2.欣梅爾

勇者「欣梅爾」不僅是和芙莉蓮一起遠征的夥伴，更是促使芙莉蓮改變的重要人物，而「Himmel」則代表了德文的「天空（天國）」。欣梅爾的無私及善良，就像是沒有任何界線的天空，若是翻譯成「天國」也能和芙莉蓮旅程的目的地劃上等號。

《葬送的芙莉蓮》角色姓名彩蛋3.海塔

芙莉蓮昔日的冒險夥伴「海塔」是個喜愛喝酒的人類族僧侶，不同於年輕時的形象，年紀增長後的海塔，也多出了慈祥的氣息。「Heiter」在德文中的意思為「晴朗」，同樣地呼應了他在作品中多以微笑示人的樣貌。

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《葬送的芙莉蓮》角色姓名彩蛋4.艾冉

矮人族戰士「艾冉」同樣是芙莉蓮昔日的冒險夥伴，擁有異常強大的身體素質，無論什麼樣的危險都沒辦法傷到他一根寒毛。其原名「Eisen」從德文翻譯過來是「鐵」的意思，象徵著他宛如鋼鐵般堅韌的身軀。

《葬送的芙莉蓮》角色姓名彩蛋5.費倫

「費倫」原先是海塔收養的人類小女孩，隨後成為了芙莉蓮的弟子，並和她一起踏上前往天國的旅途。她的名字「Fern」在德文中有著「遙遠」之意，對應費倫可以在感之外使用「超遠程魔法」的驚人實力。

《葬送的芙莉蓮》角色姓名彩蛋6.修塔爾克

艾冉的弟子「修塔爾克」在成功討伐紅鏡龍後，加入了芙莉蓮的隊伍。其實擁有著連師傅艾冉都畏懼的力量，但也屈就於家庭因素讓他一直小看自己的實力，而他的原名「Stark」則是代表德文的「強大」。

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《葬送的芙莉蓮》角色姓名彩蛋7.贊恩

芙莉蓮一行人邂逅的人類僧侶「贊恩」，為了追尋年幼老友的腳步，而短暫成為芙莉蓮隊伍的一員。在德文中的「Sein」有著「存在」的意思，爆米花小姐則是解讀成先前一直活在悔恨中的贊恩，在遇上芙莉蓮之後認清了自己存在的意義。

《葬送的芙莉蓮》角色姓名彩蛋8.弗蘭梅

遠古時代的人類族魔法師「弗蘭梅」，自從魔族手上救下芙莉蓮後，變成為了她的師傅。其原名「Flamme」是德文「火焰」的意思，推測這是代表著她這一生對人類所付諸的熱情。

不只角色名稱皆是以德文作為命名的基底，也有粉絲們發現動畫片頭曲〈晴る〉翻譯成德文後的「Blauer Himmel」，也就是「藍天」的意思。沒想到連片頭曲都藏了一手啊！

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