荷蘭靚女cosplay神還原《葬送的芙莉蓮》　精靈般美貌引發暴動

2023 年在 Netflix 播出的動畫《葬送的芙莉蓮》以溫暖又帶著點憂傷的療癒氛圍大獲好評，當然在 cosplay 圈中也成為了今年的熱門主題。



精靈美貌！正妹還原《葬送的芙莉蓮》神復刻！

在去年 12 月 30 與 31 舉辦的日本最大同人漫展 C103 中，有位 cosplay 成主角芙莉蓮的白人正妹就受到的極大的關注，雪白的皮膚與精緻五官搭配上精靈的銀色長髮與招牌精靈耳毫無違和感，先天的外型優勢把角色的還原度發揮到最高啦！

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基因優勢太犯規！荷蘭正妹成全場焦點！

這位名為 Ella Freya 的正妹來自荷蘭，目前正定居於日本，過去她也經常發表自己身穿蘿莉塔裝扮的造型，足以看出她對日式動漫文化的喜愛。不過這次的芙莉蓮角色更是讓她大獲好評，成為當天活動的吸睛焦點啦！

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