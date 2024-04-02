連登仔發帖轟男人打機玩女角核突 網民反擊：Gay佬先想睇男人屎忽｜不少遊戲在創立角色時都可以選擇性別以至有詳細的挰人系統，可讓玩家自行創立喜歡的造型；而玩家們也往往。最近就有人在香港連登討論區發帖討論相關議題引起網民熱議。



連登仔發帖炮轟男人打Mon Hunt不應用女角

連登用戶「油頭kam毒中佬」日前在lihkg連登討論區中發表帖文「識得幾個麻甩佬，玩mon hunt（Monster Hunter 魔物獵人）好鍾意自創埋啲靚女角色自己玩，究竟係咩心態？」；內文則簡單地直接接續標題，表示「一個大男人玩RPG扮演女人，是否有性別認同障礙」、「唔明點解可以咁核突」，亦表示（身為男性的）自己在自創角色時「通常會整一個高大猛男」，指這樣才屬正常。

https://lihkg.com/thread/3663824

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網民辛辣反擊：咁鍾意睇男人屎忽 樓主係咪gay

帖文引起一定程度討論，撰文之時累積有7頁回覆；幾乎所有留言都一面倒不同意樓主的看法。由於Monster Hunter為第三身視角遊戲，玩家大部份時間都只會看到自己角色的背部，因此不少留言都反指樓主「鍾意睇男人屎忽」、「Gay佬」等。

https://lihkg.com/thread/3663824

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也有人提出在Monster Hunter玩女角的原因和性別無關，只是因為女性獵人的裝備外觀更好看。亦有人提到選男角還是女角是玩家的自由，和樓主沒有關係。

Monster Hunter不論男女獵人都各有支持者，記者自己是玩女獵人。

不過也有少數留言認同樓主的看法，指喜歡在遊戲中玩女角的男人都是「毒L」，是為了能在遊戲中「咸濕」女角，例如將視角扭到可看到角色的裙底等。

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按圖放大連登熱議連登仔發帖轟男人打機玩女角核突：



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曲直難分似釣魚 網路討論勿認真

樓主在帖文內十分積極地回覆其他人的留言，而且立場和論點都令人感覺異樣場地奇怪和對虛構角色的性別莫名奇妙的執著，令記者感覺此帖有「釣魚」引戰的味道。

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重點是沒有規定玩遊戲一定要代入自己創立 / 操作的角色，就像玩《尼爾：自動人形》的沒多少會代入自己是2B吧...

不過在網上不論是「真心膠」還是「假膠」釣魚引戰都是常有的是，不用太過認真。不過如果玩遊戲時長期只用一種性別的角色的話，也可以考慮趁此機會試試換另一性別的角色來玩玩，也許能帶來全新的體驗。