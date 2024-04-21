《黑神話：悟空》上架PS Store　預估官方最快將在這時候開放預購

來自中國的遊戲科學（Game Science）公司開發的《黑神話：悟空》早在 2020 年就已釋出首段實機演示，且標榜著中國自家開發的首款 3A 大作，讓亞太地區的玩家都相當期待，而近期官方釋出的最新消息還是在去年底的遊戲大獎（The Game Awards）上，不只公開全新預告，也確認發售日期會是今年的 8 月 20 日。



《黑神話：悟空》是一款動作角色扮演遊戲，採用「虛幻引擎5」打造，改編自中國四大古典小說之一的《西遊記》，玩家將扮演一位「天命人」，冒險迎接前方的挑戰並揭開過去輝煌傳奇面紗下隱藏的真相。

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在一路上玩家會遭遇各種《西遊記》中的赫赫有名的敵人，而除了精通各種杖法技巧之外，玩家還可以自由組合不同的法術、能力、武器及裝備去找出最適合自己的戰鬥風格。

《黑神話：悟空》將在 2024 年 8 月 20 登陸於 PC（Steam、Epic Games Store）、PlayStation 5、Xbox Series X|S 平台，先前在 Steam 以及 Epic Games Store 都已上架，而最近則是又登上了 PS Store，消息人士也透露官方極有可能在本月帶來全新消息以及開啟全面預購。

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