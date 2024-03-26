《JUMP：群星集結》官宣HUNTER×HUNTER獵人參戰　小岡會是最強？

由 DeNA 發行的全新正版授權 MOBA 手遊《JUMP：群星集結》即將在下週四正式開服，如同遊戲名稱，這就是一款集結《週刊少年 Jump》眾多知名英雄角色的作品，而近期官方也公布了第九大 IP 為《HUNTER×HUNTER 獵人》，並確認「小傑（小岡）・富力士」與「奇犽（基路亞）・揍敵客」會率先參戰！



除了《HUNTER×HUNTER 獵人》之外，《JUMP：群星集結》還集結了：《七龍珠（龍珠）》、《航海王（海賊王）》、《火影忍者》、《BLEACH死神》、《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《不死不運》、《肌肉魔法使 – MASHLE-》等知名 IP，讓玩家可以操控「孫悟空」、「蒙其·D·魯夫」等動漫經典角色。

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＊而目前加上小傑以及奇犽之後，估計開服時本作角色將超過 30 多位。

另外，官方為慶祝《HUNTER×HUNTER 獵人》參戰，只要在 3 月 28 日開服當天登入並達 10 級即可獲得「小傑·富力士 角色體驗卡」且達成上述條件者，官方會再加碼抽 50 位玩家永久獲得「小傑·富力士 角色」！

《JUMP：群星集結》將在 3 月 28 日正式開服。

App Store 預約：https://apps.apple.com/app/id1626803105

Google Play 預約：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dgames.g65002007.google&fbclid=IwAR0VunZzctfJyz7m5L1lkYfmUQ97jMUA7KihuqDPh7sISNWCygi7Dy6vnik

預約網頁：https://jumpmoba.mobage.world/event/warmup/tc/



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