街霸6追加角色「豪鬼」　最新影片同步公開更有霸氣　今年春登場

這次的豪鬼變得更帥啦!!



日本 Capcom 卡普空 於今天「Capcom Highlights」節目中，公開目前正在 PC／PS5／PS4／Xbox Series X|S／Arcade 等平台推出的《街頭霸王6（快打旋風6）》，將於 2024 年春天推出的 Year1 追加角色第四彈「豪鬼」的最新畫面與影片讓玩家欣賞確認。

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在這次公開的豪鬼造型方面，據中山總監表示，相較於前作的版本，本次登場的豪鬼除了更具威嚴外，整個髮色也都會改以白髮造型登場，在肌肉的表現方面則是參考佛像與動物來進行製作，希望能藉此創作出更棒的設計呈現在玩家們的面前。

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