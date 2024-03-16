任天堂《超級瑪利歐兄弟電影版》續作正在製作中　預計2026年上映

由於 3 月 10 日的英文「MAR 10」，看起來很像瑪利歐「MARIO」，因此這天被任天堂訂為每年一度的「瑪利歐日」（MAR10 DAY），每當到了這個時候，任天堂都會發表與《超級瑪利歐兄弟》系列作品相關的消息。



在今年的「瑪利歐日」中，任天堂除了帶來了遊戲新作的情報外，更驚喜宣布去年票房大熱的《超級瑪利歐兄弟電影版》全新續作，正在如火如荼的製作當中，並預定將在 2026 年 4 月 3 日於美國上映！

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由任天堂與照明娛樂共同打造的《超級瑪利歐兄弟電影版》在上映後，便憑藉著出色的製作水準，成功打動了觀眾們的心，不僅創下了驚人的開片票房紀錄，最終更以 13 .6 億美元的全球票房成績，成為有史以來最為賣座的遊戲改編電影。

原班團隊回歸製作！宮本茂：「我們將更近一步拓展瑪利歐的世界！」

在瑪利歐日的活動當中，瑪利歐之父「宮本茂」與照明娛樂執行長克里斯·麥勒丹德里（Chris Meledandri）表示，他們將再度攜手製作一部全新的動畫電影。宮本茂說道：「非常感謝大家對於《超級瑪利歐兄弟電影版》的支持，這一次，我們將進一步拓展瑪利歐的世界，並給各位帶來一個快樂又有趣的故事！」。

不過兩人並未明確的表示這會是《超級瑪利歐兄弟電影版》續集，因此也有可能會是以其他角色為主的全新作品。此外，《超級瑪利歐兄弟電影版》的原班創作人馬都將回歸製作，包括導演亞倫霍瓦斯（Aaron Horvath）和邁克爾·傑倫尼克（Michael Jelenic），以及編劇馬修·佛格爾（Matthew Fogel）。而在電影中表現極佳的克里斯普瑞特（Chris Pratt）、傑克布萊克（Jack Black）與安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）等配音陣容是否會再度獻聲，目前則暫未公佈。

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