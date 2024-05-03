劍星連署發起人遭激進人士懸賞 知名主播Asmongold都中槍網斥離譜｜早前報導過外國有遊戲製作人發起「解放劍星」Free Stellar Blade運動，希望PlayStation和Shift Up可以撤回遊戲首日更新帶來的服裝露出度及血腥表現的「和諧」修正；不過相關風波是越演越烈，最近甚至發展到出現死亡威脅，有激進人士在網上懸紅讓發起解放劍星的人「消失」。



解放劍星Free Stellar Blade發起人收死亡威脅

韓國遊戲工作室Shift Up開發的PS5動作遊戲《劍星》（Stellar Blade）在推出後獲媒體和玩家一致好評；但也衍生出關於遊戲首日更新修改服裝和的血腥表現爭議。因此前《魔獸世界》知名製作人Mark Kern（網名Grummz），就發起一場玩家運動「Free Stellar Blade」，希望通過聯署及去信Shift Up、PlayStation等運動讓官方回溯被修改的內容。而該聯署在撰文之時已有超過7萬人簽名請願。

https://www.change.org/p/free-stellar-blade

關於Free Stella Blade運動的詳細可見以下文章：



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而運動在數日之後不單未有衰止，反而因為反對人士的激進行為而升溫；外國一位網名「Toneman」（@Toneman）的網民日前就在推特（Twitter，現X）上引用了Grummz的文帖，並懸賞2萬美金給「讓這混蛋消失的人」。

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如此激進行為已經是赤裸裸的死亡威脅，差別只在沒有親口說要「我要殺死你」之類的言詞。此言論一出後網民紛紛到Toneman的帖文下口誅筆伐，Toneman也很快將整個推特帳號刪除。

外國知名實況主Asmondgold躺著中槍

雖然Toneman已敗走，但在其刪帳之前其「懸賞令」也已經廣為流傳；Twitch上一位女實況主「Deinms」就在開台時直言將懸賞令「升級」，指會將懸賞提高到3萬美金，但需要Grummz消失同時讓遊戲開發方將伊芙的胸部變得更大才能領賞。她續指這對自己是一個雙贏方案，既能得到更大的伊芙胸部，又不用在自己的社交媒體時間線上看到「這渾蛋」。

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而由於在「懸賞」的時候畫面同時顯示推特畫面以及知名遊戲實況主Amsongold的影片，加上Asmongold一直對《劍星》表示支援態度，令人質疑Deinms的懸賞令也可以是針對Asmongold而發。

Asmongold作為破百萬追蹤的知名實況主，對於一個知名人士的懸賞言行馬上引起牽然大波；Asmongold他也很快作出回應，表示已將事件及相關影片交給Twitch讓官方跟進，並表示會考慮報警備案。

不少網民表示即使是開玩笑，也不能對任何人發布懸賞金額；並指出這在美國是刑事罪行，甚至應該由FBI介入調查。

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Deinms已經將涉及懸賞言行的錄影刪除；但在撰文之時Deinms的Twitch頻道仍然可以正常瀏覽；因此也有網民留言嘲諷Twitch差別待遇、性別歧視，指出在直播平台作出此類言行一般是要被「永ban」處理；又指如果是一個男性實況主對女性做出同樣行為，Twitch肯定馬上處理將涉事頻道極速封鎖。