ASUS ROG Ally X 規格公開｜續航力、SSD、記憶體全面升級 已開放預訂｜ASUS 華碩旗下的電競品牌「ROG」Republic of Gamers 去年推出了 手提 Windows 遊戲機 ROG Ally，約 1 年後的現在官方正式宣佈推出其實升級改版「ROG Ally X」，除了以全新黑色造型示人外，亦在續航力、記憶體等方面大為提升。



ROG Ally X 2024 全新黑色造型推出

ROG Ally X 2024 和原版 ROG Ally 相比第一眼看到的最大變化當然是採用了黑色外殼；但除了外觀 ROG Ally X 在硬件方面的升級更為顯著。

ROG Ally X 聽取了不少玩家對於 ROG Ally 的意見返饋並作針對性改善，一大重要改動就是大大提高電池續航力，從原本的 40Wh 擴充一倍到 80Wh，預期續航力能從原本的 1.5 小時增加至接近 3 小時。

ROG Ally X

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ROG Ally X 內建 SSD 容量也擴大一倍到 1TB，也配備 M.2 2280 規格插槽讓玩家再另行添置 SSD 擴充容量。系統記憶體從 16GB 提升到 24GB 的 LPDDR5X 記憶體；Full HD 120Hz 屏幕支援 FreeSyncTM Premium 技術等。

https://rog.asus.com/tw/gaming-handhelds/rog-ally/rog-ally-x-2024/

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除了硬件之外機身設計亦有所改動，ROG Ally X 的手把形狀比原版圓潤、按鈕和搖桿排列亦更符合人體工學；機背的自定義 M1/M2 鍵體積縮小，以降低誤按機會。搖桿模組和按鍵的耐用度亦比原版有所強化。

ROG Ally X

為配合倍增的電池容量，ROG Ally X 所用的風扇體積比原版小，但這不代表機體散熱變差；ROG Ally X 利用更薄扇葉及增加排氣口及通風管通改善氣流；令 ROG Ally X 的通風量增加 24%，散熱效果比原版更好，觸控螢幕溫度比原版相比下降達 6°C。

ROG Ally X

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機身連接埠也更人性化，以雙 USB Type-C 取代原版的 XG Mobile 接口，而其中 USB Type-C 可相容 Thunderbolt 4，不論是第三方底座還是外接顯示卡等周邊配件都可廣泛相容。另外 ROG Ally 自家的軟件整合及控制平台 Armoury Crate SE 介面也作出最佳化調整。

不過在以上這些提升之下，代價就是機身重量稍為增加，由 608g 增加到 678g，比例上重了約 1 成；但相對地也因為改良過的握把設計，實際握持在手的感覺應該不會比原型重、甚至可能會更「好揸」。

ROG Ally X 2024 已於即日開放預購，預計 7 月 22 日起依訂單順序陸續出貨；在華碩官方網站售價為新台幣 25,999 元（約 6,280 港元），現在購買主機還可獲贈 3 個月 Xbox Game Pass Ultimate 會員，不怕買了機沒 game 玩。

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