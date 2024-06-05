艾爾登法環DLC黃金樹幽影外媒搶先試玩重點整合｜8種類百款新武器｜《艾爾登法環》大型 DLC《黃金樹幽影》Shadow of the Erdtree 將在兩星期後的 6 月 21 日推出，今日 6 月 5日就有歐美及日本多家媒體刊出搶先試玩的感想報告，以下整理各媒體提及的重點內容。



先行試玩會 多家媒體稱比本篇難上許多

據不止一家媒體的報導，今次發售前試玩會為時 3 小時；綜合各媒體給出的報告；黃金樹幽影 DLC 將會包含 10 個以上的主線 Boss，此外還有其他可以選擇打不打的支線 Boss / 強敵。據指 DLC 的地圖會比本篇更為密集（more densely packed），大小則約為寧姆格福+啜泣半島+少許蓋利德左右；當然這應該是指試玩中能去到的地方，不代表為整個 DLC 的全部範圍。

艾爾登法環 黃金樹幽影

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新增8種新武器類型

DLC 將會新增 8 個武器種類，分別為（中文名均為暫譯）：Great Katana 大太刀、Light Greatswords 輕大劍、hand-to-hand 格鬥武器、Reverse-hand Swords 反手劍、Perfume Bottles 香水瓶、Beast Claws 獸爪、Thrusting Shields 刺擊盾和 Throwing Weapons 投擲武器。

大概這張截圖中的武器就是刺擊盾吧；不過圖中角色是拿來斬的就是了。

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追加上100款新武器

再加上既有的武器種類也追加了新武器之下，新武器款式更是達到上百款之多。而隨同新武器出現自然也有新的戰技和戰灰可用。值得一提是投擲類的武器不需要消耗 FP、也沒有彈數限制可以無限投擲，武器丟出去後在玩家手上自動再生。

IGN 日本發表的影片中演示了不少新武器，可以參考看看：

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難度方面媒體幾乎清一式回報是相當難玩，整體而言敵人的靈敏度和侵略性都比本篇更高，有媒體指 DLC 中的一些普通敵人強度足以輾壓本篇不少地下城 Boss；而 boss 戰難度更是比本篇最尾的幾隻 boss 更高。當然難度也可能有一部份是來自試玩會用的是官方提供的 150 級角色、戰力不如玩家農到全畢業的後期角，戰灰、魔法、道具也可能不太齊全。而且實際難不難也視乎玩家自身的技術和適應能力。

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不少玩家玩魂系遊戲最關心的不是 Boss 戰或武器，而是 NPC 相關劇情，而據報幽影地將會有許多新 NPC 登場，相信也會有不少專用劇情及 NPC 事件待玩家發堀。

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DLC 專用強化系統

之前在訪談中提到的「DLC 專用強化系統」幽影地的祝福（Shadow Realm Blessing）也在試玩會中得到揭曉，具體是玩家能在賜福中使用道具「Scadutree Fragments」（幽影樹碎片）和「Revered Spirit Ashes」（貴人靈灰）獲得強化效果，提升自身造成的傷害及減少受到的傷害，類似玩家在賜福中用黃金樹種子強化元素瓶。

而且此效果可以堆疊，重覆使用該消耗品就能令祝福變得更強。據指強化效果在疊加之後提升相當明顯，如果 DLC 實際推出時覺得難度太高的話，可以優先尋找這些物品。當然也如此之訪談中所提到，這些強化只幽影地中有效，玩家回到交界地時這些強化就會暫時失效，到玩家再回到幽影地時才再生效。

最後是英文的 PlayStation blog 也刊出了黃金樹幽影的 hands-on report，可以參考：

https://blog.playstation.com/2024/06/04/elden-ring-shadow-of-the-erdtree-hands-on-report/