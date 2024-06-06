RO仙境傳說：初心之戰 攻略 最強職業推薦 開服兌換碼一覽｜手遊 ｜經典 ＭMORPG 遊戲《仙境傳說》在近年積極推出多款衍生作品，最近就有由 Gravity Game Vision 發行、號稱是 RO 正統續作手遊的《RO仙境傳說：初心之戰》推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲攻略，包括開局最強職業推薦及開服兌換碼一覽。



RO仙境傳說：初心之戰首抽相關

遊戲雖然設有抽蛋系統（抽取卡片和外觀裝備），但是需要跑主線到一定進度後才會開放抽蛋系統，到能夠抽蛋的時候大概要 1 個小時左右，相當花時間。而且開服禮物雖然說送 30 張抽蛋券，但是本作的抽蛋機是 10 張券才1抽，換言之只有 3 抽而己。再加上遊戲是近年流行的戰力制 MMO 手遊，越早開始打怪升等掛機就越著數，因此不需要考慮首抽的問題，直接開局玩就可以了。

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RO仙境傳說：初心之戰開服最強職業推薦

創立人物之後跑幾分鐘新手教學，主線任務就會引導玩家去進行第一次轉職（也必需要完成轉職才能繼續主線任，不會錯過）。職業選擇方面也是和一般戰力制 MMO 手遊相同，開局建議選攻擊力高的職業或遠程職業，前者確保單人殺怪能力，後者則是開服人多的時候比較容易搶到怪，不然人多的時候近戰職可能未摸到怪怪就已被其他玩家秒殺，結果一直跑來跑去空轉。

+ 1

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因此開服最推薦的職業就是弓箭手和刺客，劍士和魔法師也是不錯的選擇，但可能在掛機地點方面就要花些心思，盡量找人較少的地方掛機，或是利用自動設定中的「附近沒有怪物時自動使用蒼蠅翅膀」功能；不過蒼蠅翅膀相當貴，要 3000 元一個，早期就狂用的話對經濟有相當大壓力。

新遊戲開服人就是多

至於加點、技能和配裝方面全部按照教學進行即可，到中後期再研究最適合自己的流派也不遲；遊戲可以洗點和洗技，不用太擔心加錯點加錯技等問題。

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RO仙境傳說：初心之戰開服必做事項

主要都是推主線和適度解支線，每有開放新的系統就跟指示點一下，以要盡快做成長之路，每做完一層都可獲得傳說級裝備等豐厚獎勵。

還有就是遊戲設有 MVP 怪物及地圖 Boss，參與擊殺可獲得獎勵；而即使是開服第一的進度也足夠玩家打死頭兩隻甚至三隻地圖 Boss；所以在跑圖練功的時候時不時點進去「首領」頁面內，看看地圖 Boss 是否已重生，有就趕快去打一打。另外就是每日 buff 記得拿。

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兌換碼輸入方法 開服兌換碼一覽

RO仙境傳說：初心之戰的兌換碼無法在遊戲中輸入；玩家需要去遊戲代理官方網頁，以和登入遊戲相同的登入方式（Google 帳號登入等）登入之後，再選擇遊戲、伺服器和角色，然後輸入兌換碼才能領到禮物，換言之遊客帳號是無法輸入兌換碼。

RO仙境傳說：初心之戰禮包碼兌換網址：https://www.gnjoy.com.tw/Coupon/Zone

RO仙境傳說：初心之戰開服禮包碼一覽：



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