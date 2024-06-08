鳴潮擊敗原神 App Store 多個地區登課金榜首 網民：真原末鳴初了

原末鳴潮擊敗原神 App Store 多個地區登課金榜首 網民：真原末鳴初了｜最近幾日手遊玩家都相當忙碌，不單有《鳴潮》新推出不久，《原神》和《勝利女神 妮姬》也在最近迎來改版；而最近在手遊玩家間頗受關注的一件事是《鳴潮》擊敗《原神》成為多個地區 App Store 課金排行榜第一位。



《鳴潮》擊敗《原神》成 App Store 課金榜第一

被視為《原神》的一大挑戰者、跨平台開放世界手機遊戲《鳴潮》雖然在剛開服時遭受不少負面評價，但在官方迅速對應玩家指出的遊戲缺點、承諾盡快改善兼大派福利之下，《鳴潮》的評價及人氣節節上升，近來也多次在手遊排榜中衝上前列甚至第一位。

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而最近《鳴潮》甚至開始在課金榜中開始超越原神：《鳴潮》的新限定角色「吟霖」在 6 月 6 日開放，據外國手機 App 營收統計網站 Sensor Tower 及日本統計網站 Game-i 的數據，在該蛋池開放之外《鳴潮》在最近兩日於日本、香港、南韓等地區的 App Store 課金榜都登上首位；在其他地區如台灣等亦打上課金榜頭幾名。

Sensor Tower

吟霖的蛋池

而在撰文之時，《鳴潮》在課金榜上的位置雖然稍有回落，但在日本、南韓、香港、台灣、美國等國家地區的 App Store 課金排行仍然比《原神》高。

Sensor Tower

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贏得有含金量 非趁對方版尾無嘢好課才爬頭

App Store 課金榜排名變動相當快，畢竟每款遊戲都有更新周期，剛出新蛋池的遊戲營收急升一波、短時間內成為第一並不出奇。但今次《鳴潮》成榜首的含金量在於，手遊霸者《原神》並非在「長草期」較少人課金的時間，相反是剛剛在 6 月 5 日改版至 4.7 版本，推出玩家們都等了很久的限定角色「克洛琳德」。

《香港01》科技玩物頻道亦有撰寫克洛琳德的角色攻略：

而克洛琳德蛋池開啟的當日《原神》亦在多國營收榜衝上首位，但一日後就被《鳴潮》的吟霖在不少地區追過，可說是正面硬撼然後得勝，意義非凡。

有玩家發現吟琳蛋池開放不足 24 小時，已經比遊戲開服一整個星期的營收多出接近一倍，可見色色角色的威力。

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對原神漸感心淡 消費力轉投其他更願意迎合男玩家口味的遊戲／角色

記者自己雖然仍每天玩《原神》，也預計自己會持續玩下去不會突然棄坑；但已經幾乎失去所有在《原神》課金的欲望：除了大小月卡以外，記者自己已經超過 1 年沒有在原神課金了，去年 9 月重置的首儲雙倍也全部未有購買。原因無他，因為根本沒有那麼多想抽的角色，加上記者本身對命之座以至專武都不太強求，用日任和月卡屯起來的石已足夠抽到所有想要的角色，找不到要課金的理由。

一直沒有令人有課金衝動的角色，自然就不會想課金了。

就記者自己感覺，《原神》在 3 版須彌版本開始營運和角色設計方針就急劇改變，男角色的比例明顯提高，而女角色不論人數還是露出度都有所下降。最離譜的莫過於由 3.2 的草神之後到 4.2 的水神為止，這整整一年間《原神》沒有過推出一位新的 5 星限定女角色（最多是 3.5 版本的迪希雅可以算是半個，但迪希雅限定蛋池完結後會進入普池，所以其實是普池角色）。

記者人長這麼大還真的沒見過一款（不是打正旗號女性向的）手遊可以一整年都沒有新女限角，但《原神》做到了，也算是創造了歷史。

而來到 4 版楓丹版本後女性角色數量雖然明顯增多，但是露出度就更為下降，最近兩個版本的限角「僕人」阿蕾奇諾和「克洛琳德」更是全身包得像隻糉一樣，除了臉見不到一點肉色。其他 4 版新女角像是千織、閑雲、夏沃蕾、琳妮特、娜維婭等的露出度都很低，娜維婭甚至還被封胸封事業線，當時也炎上了一波。

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雖然包得密實，但阿蕾奇諾的設計非常出色，微課的記者也狗衝了0+1。

當然不是說女角越多、露出度越高就越好（只想要露出度高的可以去玩碧藍航線、棕色塵埃2等），以上提到的角色的設計和造型記者也認為非常好看；但問題是設計再漂亮，也總是會有想要較清涼或是設計較大膽的角色的時候。

在過去一兩年《原神》唯一比較貼合紳士玩家需要的就只有甘雨和申鶴的新服裝，然後就沒有然後了

在過去一兩年《原神》唯一比較貼合紳士玩家需要的就只有甘雨和申鶴的新服裝，然後就沒有然後了

有在網上看過一種說法是，米哈遊想將《原神》發展為像是 Pokemon 一樣，在所有年齡層都能普及、更為「入屋」的 IP；於是就大為收緊賣肉尺度，以減低在面向孩童或長者群眾時遇到的困難。畢竟只是個推測信不信由你，但如果一款遊戲一直不肯滿足想要色色的玩家，那麼到有其他遊戲推出設計水準相約、但更為色色的角色時，這些玩家的消費力自然就會轉到更色色的地方去。

單是這個南事業線+透視黑絲，現在的《原神》中絕對不可能出現，也怪不得那麼多人跑去課。

《原神》表現仍強勁

當然《鳴潮》現在也只是一時成功，而且營收當然無法全面超過《原神》：在 Google Play 排行榜仍是《原神》遙遙領先，App 下載數更是《鳴潮》的 20 倍以上；再加上原神還有自家付費平台和來自 PSN 的課金收入，雖然短時間內未必會有確實的總營收數字作參考，但相信《鳴潮》的總課金量仍遠無法和《原神》相比。

但現在《鳴潮》至少帶出一個訊息，就是《原神》既然不肯照顧需要色色的玩家，那麼他們的消費力自然就會轉移到能提供色色的地方；而《鳴潮》亦說明了這些消費力至少足以讓一款遊戲登上 App Store 課金榜首。

今汐、長離 VS 調香師 下回再分解

《鳴潮》最近表現亮眼，但兩者均是長期營運遊戲，之後當然還有更多蛋池對碰的機會；《原神》已公開下一位角色「調香師」艾梅莉埃的造型；而《鳴潮》下個版本的角色則為「今汐」和「長離」，個多月之後又有蛋池大對決可看。單以角色造型論，記者個人肯定是選擇今汐和長離，且看到時會是怎樣一片光景。