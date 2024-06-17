Sky X 三一萬能俠 Getter Dragon 開箱｜造型夠惡、戰損部件好玩｜作為三一動畫續集《Getter Robo G》的商品一直比第1代少很多，尤其在OVA《真三一萬能俠｜地球最後之日》中，水桶腰 Getter Dragon 屬於敵方使用的嘍囉機體，玩具figure是少之又少。難得香港廠Sky X Studio沒有忽略它，選擇為「水桶腰真三一萬能俠合金」系列的第3作，它更可以跟之前2款合金互動，組成基地地台，HK01率先取得sample，馬上為你開箱。



肥得來好扭｜連動關節精細

SKY X STUDIO 的Getter Dragon 三一萬能俠 figure，維持跟之前兩作相同風格，手／腳／腰都夠粗，面相夠邪夠霸氣。裙甲仍然有隱藏分件、雙肩也有拉出式關節，手腳是很靈活，肥腰亦比想像中好扭，再加上頭部的後頸位也有留空間臥後，能夠做出型仔的飛行姿勢。

三一萬能俠 Getter Dragon手腳很靈活，肥腰亦比想像中好扭。（鍾世傑 攝）

裙甲仍然有隱藏分件，不阻礙跪地。（鍾世傑 攝）

後頸位也有留空間臥後，能夠做出型仔的飛行姿勢。（鍾世傑 攝）

戰損換甲｜半透明see through機械內構

它亦沿用了品牌設計師（阿清）最拿手的機械內構+磁石可拆式外甲，玩具的面具、天線、肩甲、雙手、雙腳、胸部共9個位置都附有戰損換甲，大腿前方有連動裝甲、小腿有半透明件，可以see through機械內構，相當型仔。

Sky X 三一萬能俠 Getter Dragon沿用了機械內構+磁石可拆式外甲玩法。（鍾世傑 攝）

玩具的面具、天線、肩甲、雙手、雙腳、胸部共9個位置都附有戰損換甲。（鍾世傑 攝）

小腿有半透明件，可以see through機械內構，相當型仔。（鍾世傑 攝）

戰損殘骸式樣有新鮮感

腹部的「三一死光」發射gimmick亦取消了（因為Getter Dragon像家燕姐是用額頭粒「墨」射死光）。好在追加了上下半身拆件玩法，腰部及手臂附送了戰損部件，扮成攔腰被斬開兩邊的殘骸式樣，「戰損程度」比上兩款更重口味。

腹部的「三一死光」發射gimmick亦取消了，好在追加了上下半身拆件玩法。（鍾世傑 攝）

腹部的「三一死光」發射gimmick亦取消了，好在追加了上下半身拆件玩法。（鍾世傑 攝）

武器雖少｜但有新玩法

Getter Dragon附送的武器比上兩作少，只得1對雙飛斧（有組件可駁成雙頭斧），布披風也因為機設有別，改為膠料飛翼，更有多一重組件可以駁為長飛翼，唯本身有一定重量，擺甫士時都是用短披風比較好。

Getter Dragon附送的武器比上兩作少，只得1對雙飛斧。（鍾世傑 攝）

Display架有一點美中不足

figure附有一個印有作品logo、附上扭扭金屬支撐臂的display架，唯記者個人有點意見，如果機體背部的display架插口改於上半身，那麼就可以用支架撐起figure扮太空飄浮中的殘骸、或送回修理倉搶修的場景，將好玩得多。

figure附有一個印有作品logo、附上扭扭金屬支撐臂的display架。（鍾世傑 攝）

地台連動｜三合一變基地

大大盒figure中還有2件「秘密基地」風格的地台組件，以及早乙女博士的迷你人仔，單獨配Getter Dragon 影相已經很多玩法。如果你集齊了3款Sky X 三一萬能俠figure，更可以將3組地台parts合體，變成一個巨型的「秘密基地」格納庫機倉。（由於記者只得黑getter及這款Getter Dragon，示範不到給大家看）

可以將3組地台parts合體，變成一個巨型的「秘密基地」格納庫機倉。（鍾世傑 攝）

可以將3組地台parts合體，變成一個巨型的「秘密基地」格納庫機倉。（鍾世傑 攝）

當你買齊「肥三一」「黑三一」及「Getter Dragon」，就可以真正三合一組成格納庫機倉。

總評分80pt｜要齊三盒先更多嘢玩

Sky X 三一萬能俠 Getter Dragon 造型比上兩款更加惡辣，加上這機體玩具款式選擇少，作為《三一》fans會想買。換甲係好玩，但有部份位置如面具、肩甲都很易甩。它附送的武器亦比上兩作少，好在戰損甲都算多，變身為戰場上的殘骸，玩法也新鮮。記者本身會給Sky X 三一萬能俠 Getter Dragon 80分，但如果你有齊三盒，就可以組成格納庫機倉，互換手型及武器，可以加多10分。

Sky X Studio 三一萬能俠 Getter Dragon｜售價 $1,798（6月推出）／香港代理：精品玩具

Sky X Studio 三一萬能俠 Getter Dragon｜售價 $1,798（6月推出）

同場睇：SKY X STUDIO 三一萬能俠合金開箱

隱藏關節完全不影響Getter 1特有的水桶腰身型，肥仔得來非常好扭！（鍾世傑 攝）

同場睇：Sky X Studio黑三一萬能俠Black Getter開箱