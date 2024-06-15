RG31 Day1 現場實況+Cosplay相集｜最後一屆Rainbow Gala愈夜愈旺｜始於2007年的Rainbow Gala 同人誌即賣會隨住九龍灣展貿中心拆卸，主辦單位亦宣傳今年為最後一屆，記者在6月14日Day 1到現場拍攝實況，見證香港同人文化盛事最終章。



到場者在白板寫下感謝語句｜孔明都有留言

因為首天展期為星期五，記者在13:00左右到場時，打工仔未收工，又受早上紅雨天氣影響，加上學生最近要準備考試（RG並沒有改期），人流未算非常旺。但大約到4時左右，雨停了、人來了，各攤位陸續出現人龍。記者發現會場門外還設置了白板，讓到場者塗鴉留言，不少人留下對RG大會的感謝、畫上喜歡的動畫角色（😍Chiikawa），最好笑是有《派對咖孔明》coser寫上出師表(不過得條題)。

大會在場外設置了一塊白板讓到場者塗鴉留言（鍾世傑 攝）

RG同人舞台重開

今年大會更租用了最大型的Star Hall，重開了停辦多時的RG同人舞台，讓喜歡唱歌、Cover Dance的年青人體驗一下被觀眾包圍打Call的氣氛。3天展期全日都會有演出，有興趣的記得去看看。

今年大會更租用了最大型的Star Hall，攤位之間的行人道更寬闊，不過首日星期五進入6點後，一樣迫人。（鍾世傑 攝）

今年大會更租用了最大型的Star Hall，重開了停辦多時的RG同人舞台（鍾世傑 攝）

Luffy、小銀、魚蛋……擺檔攤主Coser相集

Cosplayer Luffy（鍾世傑 攝）

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Coser Grace ：「最記得RG人間有愛」

記者訪問了Cos《Gundam Seed》莉古絲出晒名的Grace Kaori （不過她今天不是出ラクス），對RG停辦的感想：「好多謝大會，想佢哋休息一下之後再喺香港搵新場地搞同人活動，參加咁多類似活動，佢係最用心、搞得最好。」Grace小時候已經開始跟朋友來RG出cos，最難忘首次擺攤，沒有經驗也帶遺了東西：「本來諗住第一次擺就衰咗有啲唔開心，點知四圍嘅攤主都幫我、借嘢畀我，咁多年來都覺得RG係人間有愛。」

Grace Kaori 覺得RG是一個很有愛的地方。（鍾世傑 攝）

小櫻、排少、迷宮飯… RG31 Day1 一般入場Coser

同朋友一齊出Cos最開心/百變小櫻（鍾世傑 攝）

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同朋友一齊出Cos最開心／我推的孩子（鍾世傑 攝）

同朋友一齊出Cos最開心/排球少年（鍾世傑 攝）

同朋友一齊出Cos最開心／數碼暴龍（鍾世傑 攝）

同朋友一齊出Cos最開心／幪面超人Geats（鍾世傑 攝）

之前幾屆RG被受批評，攝影愛好者都擺放大量照明器材，將公眾通道當成「私人影棚」的情況仍然存在，不過已沒有大膽到掛燈上商場假天花。另外，似乎因為九展已有不少商戶離開，眼見商場保安並無阻止這類「影棚」拍攝，只提醒拍攝者不要阻礙行人通道。

攝影愛好者都擺放大量照明器材，將公眾通道當成「私人影棚」的情況仍然存在。

Rainbow Gala 31 活動資訊

日期：2024年6月14日-16日（周五至日）



12:00PM至7:30PM（VIP門票11:00AM開始分4組優先進場）



九龍灣國際展貿中心3樓 Star Hall&Glass Pavilion&展貿廳2 及 6樓 展貿廳3



標準門票 $70/天



VIP優先門票$130/天（5月18日10:00AM開始發售）



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時光倒流：回顧疫情下的RG27

雖然今次已經不是第一屆不用再戴口罩參加的RG，但今年真的幾乎9成9 coser都脫去口罩，自由自在的拍照、交流。翻看2022年，疫情下的RG27相集，真的百感交集。

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