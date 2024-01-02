Sky X Studio 黑三一萬能俠Black Getter 開箱｜上個月才試玩了香港新廠Sky X Studio的水桶腰《真三一萬能俠｜地球最後之日》水桶腰版Getter 1，第2彈黑三一萬能俠Black Getter 剛於1月2日正式派貨，HK01率先取得sample，馬上為你開箱。



流龍馬專用機｜武器版比原色更多

在動畫《真三一萬能俠｜地球最後之日》中，三一萬能俠1號駕駛員流龍馬，十多年前涉嫌殺害早乙女博士而入獄，後因地球大災難急需駕駛員而獲釋，流龍馬此後就改用一部單人駕駛的黑色Getter 1，身型同樣是OVA版的水桶腰，臉上戴上銀色面罩、披著黑紅色布披風、左手手背有把巨型刀刃。

Sky X Studio黑三一萬能俠Black Getter開箱（鍾世傑 攝）

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玩具同樣大把武器玩，雙拳可以加裝金色尖釘，有1對加長版似足Marvel「狼人」，手持武器除了雙飛斧還有一對手槍，Figure還追加了1對機關槍（與原色三一那對同款），武器裝備齊全。

底座上可加裝可以扭曲的金屬支撐臂。（鍾世傑 攝）

Figure還追加了1對機關槍，算好多武器裝備。（鍾世傑 攝）

外觀滿分｜布披風內藏鐵線任你扭

跟原色版Getter 1一樣，黑三一部份裝甲混合使用塑膠及合金，黑鐵金屬上色質感良好，而且調色精準，塑膠件與合金件沒有色差，關節及細節位金屬上色都做足。布製披風以黑／紅兩片尼龍布料縫製而成，內有4組鐵線，可自由扭動增加動感，不過覺得披風物料太令身有點膠味（尤其紅色內襯位），那些扮破爛的細節好簡陋，跟細節精密的本體不太襯，如果是啞色再加點舊化質感會更好。

雙拳可以加裝金色尖釘，有1對加長版勁似狼人（鍾世傑 攝）

雙拳可以加裝金色尖釘，有1對加長版勁似狼人（鍾世傑 攝）

水桶腰好扭得｜裂甲紙尿片不影響可動

Sky X Studio合金玩具神還原肥仔身型，腰部雖肥但都可以前後扭，又加入「裂甲」設計細節，下盤那片黑色「紙尿片」4片分件均可獨立扭動，不會阻礙雙腳提起及扭動，外觀與可動間的平衡拿捏得不俗，下盤的可動性記者給90分。可以參考以下圖片，這動作需要用盡水平提手、彎腰、提腿、曲膝、拉出腳板球型關節等細節才做得到。不過在拍這張時，發現雙膊拉出關節一如原色三一般做得些微太鬆，如手持非常重的武器，關節有機會「條條fing」，而且新加的「頸巾」配件也影響頭部扭動，上身可動性我只能如70分。

這動作需要用盡水平提手、彎腰、提腿、曲膝、拉出腳板球型關節等細節才做得到。（鍾世傑 攝）

無戰損外甲｜但有合體背景地台

有人認為，Sky X Studio 黑三一萬能俠Black Getter 飛走了原色版幾件戰損替換裝甲，理應減價。相信廠商也清楚這問題，他們做法是在巨型logo字地台及一支可扭曲的金屬支撐臂以外，加入2件機械倉庫背景板。買齊第1彈原色Getter 1、第2彈黑Getter、第3彈Dragon Dragon，儲齊parts可合體成一個機械倉庫！不過未齊三隻，兩件配件就有點得物無所用，只能當背景連同附送的神隼人迷你人型一齊拍照，好過冇。

附送的地台組件parts，最終可合體成一個爆有型又多細節的機械倉庫，單獨亦可當拍照背景。（鍾世傑 攝）

附送角色神隼人迷你人型（鍾世傑 攝）

Sky X Studio 黑三一已經過了預訂期，預定12月尾出貨。如果睇中想追現，記得留意各大玩具鋪的facebook，捕實出貨日子。

Sky X Studio黑三一萬能俠Black Getter（$1,798）

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售賣點：精品玩具