SKY X STUDIO 三一萬能俠開箱｜又關YOASOBI事？雖然他們不是主唱《三一萬能俠》新歌，但因為5億點擊神曲《IDOL》內，fans失驚無神以「最強で無敵のゲッター」打call，搞到「Getter」（即三一萬能俠Getter Robo）忽然全球大熱！以香港為基地的玩具品牌SKY X STUDIO更一口氣發表了三隻來自 《真三一萬能俠 世界最後之日》OVA版的三一萬能俠合金figure，首作紅色水桶腰Getter 1即將派貨，HK01 Heshtech 「班到」一隻現貨實物回來做率先開箱，玩完覺得超正，好想大聲call：最強で無敵のゲッター！



我很肥但我又好扭

SKY X STUDIO 雖然沒有特別講明，但公開秘密就是他們的總設計師Sky（阿清），就是為King Art開發天價炒貨爆甲版《宇宙飛龍》金剛的同一人物。在他自家品牌SKY X STUDIO 第2作：三一萬能俠，一樣有齊他幾招看家本領：磁石拆甲、戰損換甲、裂紋甲設計，隱藏關節完全不影響《地球最後之日》OVA版Getter 1特有的水桶腰身型。我會用「以肥仔來說可動比想像中好」來形容：手腳是很靈活，但腰畢竟真的很粗，只能作輕度左右轉，以及向後彎。

SKY X STUDIO 三一萬能俠開箱（鍾世傑 攝）

SKY X STUDIO 三一萬能俠開箱（鍾世傑 攝）

隱藏關節完全不影響Getter 1特有的水桶腰身型，肥仔得來非常好扭！（鍾世傑 攝）

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主體淨重1kg勁墜手｜仲有磁石換裝戰損外甲

玩家介意合金玩具的「含金量」是人之常情，但合金就不一定要用在裝甲上，這隻Getter 1的外甲為上色精美的塑膠物料，加上因為金屬+啞色多層次上色，做出很好的質感！而其主體骨架非常「足料」，身體及四肢都是合金，用行李磅check過，單是本身已有1kg重非常墜手紮實。

本身已有1kg重非常墜手紮實（鍾世傑 攝）

身體內部為金屬製，並有金屬上色的外甲，無論手感及視覺上都非常之有重量感。（鍾世傑 攝）

SKY X STUDIO 三一萬能俠全身多處有磁石換甲，可以硬換戰損裝甲。可能有人不喜歡外甲用膠料，但記者卻認為一來它有上色和做舊化，並非膠料原色，質素不俗，二來並改善了磁石換甲figure外甲過重易甩的弱點。

全身多處有磁石換甲，可以硬換戰損裝甲。（鍾世傑 攝）

超豐富配件｜合體格納庫機倉最吸引

另一賣是其豐富配件：有鐵線披風、雙槍及雙飛斧，以及流龍馬人仔，更重要是一組金屬支撐臂及巨型地台，另附8支格納庫修理臂，可以插在地台上，而當你之後買了第2號作品「黑三一」及第3款「真龍」，就可以真正三合一組成格納庫機倉。之前記者在一個玩具展見過實物，真的相當豪華。

另附8支格納庫修理臂，可以插在地台上（不能同時全部安裝）（鍾世傑 攝）

當你之後買了第2號作品「黑三一」及第3款「真龍」，就可以真正三合一組成格納庫機倉。

雙槍超好玩，首先槍身可打開扮成換子彈，另外還有兩組支撐架，加上前臂裝甲可上下打開，重現劇中將兩支大槍安裝在手臂上出擊的玩法。（這設定是向《異型續集》致敬）不過就要小心，由於雙手本身都有一定重量，加上雙槍本身也不輕，平舉雙槍有時會垂手，甚至試過整隻手掉下來，玩時要小心。

SKY X STUDIO 三一萬能俠雙槍超好玩（鍾世傑 攝）

槍身可打開扮成換子彈，另外還有兩組支撐架（鍾世傑 攝）

合金body內更有Getter Beam 發射口開合機關，背面有按鈕一拉下，肚臍上的發射口就會打開，並有透明effect件附送（本來可以發光，但記者拍攝當日找不到電池）。

打機戰必用「Getter Beam 萬能死光」結他～～～～～鞭～～～～

合金body內更有Getter Beam 發射口開合機關。（鍾世傑 攝）

試玩後感，記者覺得SKY X STUDIO 三一萬能俠 Getter 1 比同廠上作「帝皇萬能俠」成熟不少，說的不單是造功，而是整體配套，大量配件及良好的關節設計，又可磁石拆甲變戰損版，當然還有那個組合式地台，玩法極多，不是一味得大隻和重手。SKY X STUDIO 《真三一萬能俠 世界最後之日》Getter 1（$ 1,798／超人玩具 2366 2688）

