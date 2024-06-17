RG31 Day 3 現場直擊Cosplay相集｜Rainbow Gala在九展的最後一夜
撰文：鍾世傑
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RG31 Day 3現場直擊Cosplay相集｜Rainbow Gala在九展的最後一夜｜香港知名同人誌即賣會Rainbow Gala，因應九龍灣展貿中心6月30日結業，主辦單位亦宣布今屆為最後一屆九展舉行的RG，在思考好新方向、新場地前，將暫時休息一下。記者在6月16日Day 3，現場直擊香港同人文化盛事的最後一夜。
玻璃房Coser攤位Coser相集
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RG31 Day3 現場Coser相集
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RG舞台｜演出團隊百感交集
今年大會更租用了最大型的Star Hall，並重開了停辦多時的RG同人舞台，在Day 3 不單有很多與RG一起成長，由「中學雞」跳到出來做「社畜」的cover dance舞團，無論是AKB48、動畫歌曲、LiveLove!!，相隔多年返回滿滿回憶的九展RG舞台演出，實在是百感交集。
RG主辦小撒分享感受
同台還有RG主辦「小撒」小姐上台分享感想和經驗，她回想起自己10幾歲就參加同人活動及擺攤，後來決定自己舉辦活動，終成立了Rainbow Gala，後來愈做愈大，一直在九展舉行至今。因九展一直未落室閉館的正式日期，所以近兩年幾屆RG，小撒都是一邊工作、一邊思考如果走下去，根本沒時間感概，終於來到RG31，跟九展道別的實感才漸漸浮現。
小撒提及，當年擺攤的朋友不少已經出了社會，回頭一看自己亦已經38歲，而九展結業正好是一下暫停並思考前路的機會。而除了場地的土地問題，實體漫畫書市場式微、動漫迷興趣轉型等等，都是RG存續的考慮因素。她鼓勵有志之士發起下一個同人活動，她樂意分享經驗。如果有金主希望出資，她本人也很想RG能夠以另一種形式繼續Run下去。
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