茶樓唯一的秘密…咸蛋超人搞港式茶居出特色貼心、巴魯坦變炸蟹鉗
Ultraman聯乘瀾之茶居取出點心、巴魯坦變炸蟹鉗｜尋店內78隻怪獸有大獎｜沒有一定年紀，未必知道幾十年前沙田曾經有間Ultraman主題快餐店；幾十年後「咸超」再次同香港食店聯乘，而且是一家中式茶居，將「咸蛋超人」內的英雄和怪物化身為中式點心，比如巴魯坦星人就變了一碟炸蟹鉗，相當有心思。
超人與香港茶樓曾經有緣？
瀾之茶居是一家中式食點，如何才能fusion超人元素入去呢？店主蔡澧澤表示，自己小時候都有看《Ultraman》，又想起細個在香港與父母光顧茶樓。不說不知，過去實體書風行，一家大細去「嘆茶」時，父母就會買份報紙雜誌，還有些賣1、2蚊，為小朋友而設的《超人》公仔書。這個聯乘活動馬上就令人想起當時光景。店內有很多位置都掛上了超人的舊照片風插畫。
上網搜尋：飲茶、超人、公仔書，你就會明白超人與香港茶樓曾經有緣。
「Ultraman」主題盛宴，當然是以各個超人兄弟以及怪獸為主題去設定菜式，最好玩是禿兒童餐，飯面上有一雙超人「咸蛋眼」，而巴魯坦星人當然無可避免會被人當成「炸蟹鉗」，不過記者就覺得不是全部食品都有心思，比如蒸腸粉印個公仔上去就算。另外還有很多以超人為主題的飲品，比比如「超人迪加能量沙冰」等。
[瀾之茶居 Ultraman 主題時段預約方法]
地點：灣仔海源中心8號地下A鋪及B鋪
電話：2668 4068
每月15號開放下一個月預約
限定時期：14/6/24 - 31/12/24
主題食物及飲品供應時間：
星期一至五：14:30-22:00 (21:00 last order)
星期六、日及公眾假期：11:30-22:00 (21:00 last order)
設每人最低消費：$100 (5歲或以下小童不包括在內)
用餐時間：90分鐘
設有加一服務費
合作主題期間更會隱藏78隻怪獸，如果有人成功找齊全褟，還有機會拎大獎。