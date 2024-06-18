Ultraman聯乘瀾之茶居取出點心、巴魯坦變炸蟹鉗｜尋店內78隻怪獸有大獎｜沒有一定年紀，未必知道幾十年前沙田曾經有間Ultraman主題快餐店；幾十年後「咸超」再次同香港食店聯乘，而且是一家中式茶居，將「咸蛋超人」內的英雄和怪物化身為中式點心，比如巴魯坦星人就變了一碟炸蟹鉗，相當有心思。



超人與香港茶樓曾經有緣？

瀾之茶居是一家中式食點，如何才能fusion超人元素入去呢？店主蔡澧澤表示，自己小時候都有看《Ultraman》，又想起細個在香港與父母光顧茶樓。不說不知，過去實體書風行，一家大細去「嘆茶」時，父母就會買份報紙雜誌，還有些賣1、2蚊，為小朋友而設的《超人》公仔書。這個聯乘活動馬上就令人想起當時光景。店內有很多位置都掛上了超人的舊照片風插畫。

瀾之茶居是一家中式食點，如何才能fusion超人元素入去呢？

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上網搜尋：飲茶、超人、公仔書，你就會明白超人與香港茶樓曾經有緣。

上網搜尋：飲茶、超人、公仔書，你就會明白超人與香港茶樓曾經有緣（旋轉拍賣圖片）

「Ultraman」主題盛宴，當然是以各個超人兄弟以及怪獸為主題去設定菜式，最好玩是禿兒童餐，飯面上有一雙超人「咸蛋眼」，而巴魯坦星人當然無可避免會被人當成「炸蟹鉗」，不過記者就覺得不是全部食品都有心思，比如蒸腸粉印個公仔上去就算。另外還有很多以超人為主題的飲品，比比如「超人迪加能量沙冰」等。

超人兒童餐 （附玩具1件）＄118

超人迪加雜菌素餃、超人松露蝦餃、艾雷王海膽燒賣（各$52）

巴魯坦星人炸蟹鉗 （6隻）＄98

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[瀾之茶居 Ultraman 主題時段預約方法]

地點：灣仔海源中心8號地下A鋪及B鋪

電話：2668 4068

每月15號開放下一個月預約

限定時期：14/6/24 - 31/12/24

主題食物及飲品供應時間：

星期一至五：14:30-22:00 (21:00 last order)

星期六、日及公眾假期：11:30-22:00 (21:00 last order)

設每人最低消費：$100 (5歲或以下小童不包括在內)

用餐時間：90分鐘

設有加一服務費

合作主題期間更會隱藏78隻怪獸，如果有人成功找齊全褟，還有機會拎大獎。