任天堂將於香港時間 6 月 18 日（周二）10:00 進行「Nintendo Direct 2024.6.18」線上發布會，不過就強調是次直播以 2024 年下半年上市遊戲資訊為主，並不會發表 Switch 後繼機種。而早前有外媒曾流出疑似今次Nintendo Direct 的介紹作品名單，更有3款2025年新作壓軸公開，馬上來看看。



6.18網上直播以遊戲為主｜不會講Switch後繼機

近日有人在Reddit流出Nintendo Direct for June 2024的直播rundown，直播內容包括《火焰之紋章 聖戰之系譜》（switch online 免費玩）以及一系列2024年下半年新作：

《Luigi's Mansion 2 HD》（6月27日）

《Luigi's Mansion 2 HD》（6月27日）

《Luigi's Mansion》（6月19日）

《Super Monkey Ball: Banana Rumble》（6月25日）

《Metroid Prime 2／3 HD重製版》（7月）

《SteamWorld Heist II》（8月8日）

《F-ZERO GX Remastered》（9月）

《Mass Effect Legendary Edition》（10月）

《Metroid Prime 4》(10月10日)

《Metroid Prime 4》(10月10日)

《Mario Party: Multiverse Mania》（10月24日）

《GTA V: Premium Edition》（11月）

《GTA V: Premium Edition》（11月）

《The Legend of Zelda: Crown of Destiny》（11月）

《Dragon Quest 3 HD-2D Remake》（11月）

《Dragon Quest 3 HD-2D Remake》（11月）

《Jurassic World Evolution 2: Complete Edition》（11月）

《Epic Mickey: Rebrushed》（12月）

《Epic Mickey: Rebrushed》（12月）

2025年新料未見Switch2、得兩大炒冷飯神作

直播會中會公開Level 5 全新作品《Decapolice 奇幻生活》以及名作續集《雷頓教授與蒸氣新世界》，以及任天堂自己兩款經典遊戲的高清重製版、包括：每代任天堂主機都要炒一次冷飯的GameCube《薩爾達傳說：黃昏公主》（The Legend of Zelda：Twilight Princess HD Remake），以及《薩爾達傳說 風之律動》 (The Legend of Zelda: The Wind Waker HD Remake）。

Level 5全新作品《Decapolice 奇幻生活》