任天堂將於香港時間 6 月 18 日(周二)10:00 進行「Nintendo Direct 2024.6.18」線上發布會,不過就強調是次直播以 2024 年下半年上市遊戲資訊為主,並不會發表 Switch 後繼機種。而早前有外媒曾流出疑似今次Nintendo Direct 的介紹作品名單,更有3款2025年新作壓軸公開,馬上來看看。



6.18網上直播以遊戲為主|不會講Switch後繼機

近日有人在Reddit流出Nintendo Direct for June 2024的直播rundown,直播內容包括《火焰之紋章 聖戰之系譜》(switch online 免費玩)以及一系列2024年下半年新作:

《Luigi's Mansion 2 HD》(6月27日)

《Luigi's Mansion》(6月19日)

《Super Monkey Ball: Banana Rumble》(6月25日)

《Metroid Prime 2/3 HD重製版》(7月)

《SteamWorld Heist II》(8月8日)

《F-ZERO GX Remastered》(9月)

《Mass Effect Legendary Edition》(10月)

《Metroid Prime 4》(10月10日)

《Mario Party: Multiverse Mania》(10月24日)

《GTA V: Premium Edition》(11月)

《The Legend of Zelda: Crown of Destiny》(11月)

《Dragon Quest 3 HD-2D Remake》(11月)

《Jurassic World Evolution 2: Complete Edition》(11月)

《Epic Mickey: Rebrushed》(12月)

2025年新料未見Switch2、得兩大炒冷飯神作

直播會中會公開Level 5 全新作品《Decapolice 奇幻生活》以及名作續集《雷頓教授與蒸氣新世界》,以及任天堂自己兩款經典遊戲的高清重製版、包括:每代任天堂主機都要炒一次冷飯的GameCube《薩爾達傳說:黃昏公主》(The Legend of Zelda:Twilight Princess HD Remake),以及《薩爾達傳說 風之律動》 (The Legend of Zelda: The Wind Waker HD Remake)。

Level 5全新作品《Decapolice 奇幻生活》