全45個道具製作筆記位置一覽｜艾爾登法環 黃金樹幽影攻略｜艾爾登法環 黃金樹幽影 DLC 中新增了大量道具製作筆記，能製作多款新道具，其中有一些更有意想不到的妙用。《香港01》科技玩物頻道以下整理黃金樹幽影中全道具製作筆記位置及取得方法一覽。



艾爾登法環 黃金樹幽影全道具製作筆記位置一覽

如果有地區未曾到達可參看下文攻略：

👉艾爾登法環 黃金樹幽影攻略｜各地區前往方法及連接路線一覽

大維壺師的製作筆記

大維壺師的製作筆記【１】



火吻廢墟

大維壺師的製作筆記【２】



艾拉克大橋橋底破屋內

大維壺師的製作筆記【３】



霧谷要塞（在幽影亞壇西方賜福懸崖邊下降到達）城牆下降到木架走到對面崖邊拾取

大維壺師的製作筆記【４】



瑪瑙斯‧美特大教堂外面水池

大維壺師的製作筆記【５】



崖上通道的盡頭東南方雷電綿羊群內

大維壺師的製作筆記【６】



在尖刺山的山腳賜福出發，往北過吊橋後崖邊可看到下方有靈魂氣流，騎馬跳下去後崖邊拾得

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大維壺師的製作筆記【７】



城的前方賜福往東南走下坡路來到的大毒池，池內一朵大型米蓮達花背後

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大維壺師的製作筆記【８】



蠍河地下墓地入口北面

大維壺師的製作筆記【９】



勞弗古遺跡西方傳點往西北走，火巨人旁邊的水池裡有一個被封印的風場（可直接在風場處用蒙格的囚具打碎封印，不用自己找），解鎖後利用風場跳到北面腐敗地區後方的露台外拾取

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大維壺師的製作筆記【１０】



置病村內破屋拾得

大維壺師的製作筆記【１１】



貝瑞特監牢中一直前進，直到飛降至一個滿是大壺堆疊起來的地區；這裡的出口旁邊有幾個倒下的大壺可以跳上去進入被圍住的地方，在裡面地上拾得

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大維壺師的製作筆記【１２】



艾拉克河一路沿河而下直到瀑布岩石跳跳樂處拾取

大維壺師的製作筆記【１３】



熔岩管鍛造遺跡內拾取

大維壺師的製作筆記【１４】



卡羅隱藏墓地西面崖底，前面有一朵大米蘭達花守著

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騎士實習生的製作筆記

恩希斯城內

火焰騎士的製作筆記

火焰騎士的製作筆記【１】



穆斯廢墟賜福西面帳篷內

火焰騎士的製作筆記【２】



城的前方賜福西南方軍營其中一個帳篷內

戰場神父的製作筆記

戰場神父的製作筆記【１】



幽影城教區通往幽影樹的樹腳通道入口（需要先打開水閘才能到達）上面的露台

戰場神父的製作筆記【２】



懲罰要塞頂層寶箱（打倒Boss後爬梯到達）

戰場神父的製作筆記【３】



幽影城正門前方軍營西北方的帳篷內

戰場神父的製作筆記【４】



在物種保藏庫通往勞弗古遺跡方向的大廳，下去的樓梯旁邊是幻影牆壁，攻擊牆壁令其消失後拾取

古龍騎士的製作筆記

古龍騎士的製作筆記【１】



霧谷地下墓地內拾取

古龍騎士的製作筆記【２】



蠍河地下墓地，第二層經過不停放魔法的法師後來到一條獨木橋（面對會射死亡眼過來），在橋中間可以飛降到下方通道，跳落後爬上樓梯前方寶箱內取得

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托莉娜信徒的製作筆記

托莉娜信徒的製作筆記【１】



青藍海岸高台拾取

托莉娜信徒的製作筆記【２】



青藍海岸最南邊崖邊拾取，就在大洞入口旁邊

托莉娜信徒的製作筆記【３】



通過石棺大洞後到達深紫花園地上拾得

發狂工匠的製作筆記

發狂工匠的製作筆記【１】



谷底森林 水濂瀑布賜福旁高台拾取

發狂工匠的製作筆記【２】



谷底森林內拾取，由府邸大廳賜福出發，回到森林後一直靠著東面崖底一直往東北走就能去到

發狂工匠的製作筆記【３】



米德拉的書庫賜福前的橋，可跳到旁邊滿是老鼠的房間，房內地上拾取

守墓者的製作筆記

守墓者的製作筆記【１】



青藍海岸西面崖邊大樹下

守墓者的製作筆記【２】



卡羅秘密墓地東南邊

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提比亞的製作筆記

打倒卡羅隱藏墓地東南面的提比亞喚聲船獲得，注意戰鬥期間它也會傳送到河道各處

指頭追尋者的製作筆記

指頭追尋者的製作筆記【１】



在利亞指頭遺跡西面有一條小路可以上山，沿路走到底指頭追尋者的破屋內拾取；從地圖上看位置在卡羅秘密墓地東北邊

指頭追尋者的製作筆記【２】



密亞指頭遺跡獲得，需要完成尤彌爾的支線才能到達，詳細可見另文攻略

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考古學者的製作筆記

考古學者的製作筆記【１】



神殿鎮廢墟賜福出發，沿往北面走到崖底小洞穴內，打倒裡面頂著水壺的黑色人獲得。從地圖上看位置正好在勞弗古遺跡（東面）賜福。

考古學者的製作筆記【２】



勞弗古遺跡，高架橋的小塔賜福出發沿右路進入遺跡，打開第一個大門後再往前會來到一條有多隻大蜘蛛蠍的道通，道通旁神像處拾取

埃貢的製作筆記

埃貢的製作筆記【１】



龍饗大祭壇賜福前的破爛塔樓內拾得

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埃貢的製作筆記【２】



尖刺山中段賜福往東走崖邊拾得，沿路有多隻紅雷史萊姆

集物蟲的製作筆記

集物蟲的製作筆記比較特別，為限時獲取；如果穆爾死亡（在劇情對話中選了「就一直很傷心吧」或推進主線到最終地圖，完成和蕾妲一行人的大混戰後）的話，所有集物蟲都會直接消失，今個周目內就沒有辦法再取得那些集物蟲的製作筆記了。

集物蟲的製作筆記【１】



穋斯廢墟西南邊崖下

集物蟲的製作筆記【２】



崖上道路的盡頭南方

集物蟲的製作筆記【３】



艾拉克河下游賜福，往下走經大石柱跳去對面岸後，沿著崖底一路往東走到盡頭

集物蟲的製作筆記【４】及【７】



這兩者會由同一隻集物蟲身上取得。聖戰教堂右上角附近有隻瀕死的集物蟲，使用「溫熱石」幫牠恢復HP；然後去和穆爾對話再回去找該集物蟲對話即可取得製作筆記。

集物蟲的製作筆記【５】



穋斯廢墟北面的毒池內

集物蟲的製作筆記【６】



幽影城（教區）入口南面崖邊