白荊迴廊新手攻略 早期開荒必知心得 組隊解說 商城推薦｜手遊｜《白荊迴廊》由《古劍奇譚》的燭龍信息科技有限公司開發，開服以來在內地收獲不俗人氣；而《白荊迴廊》在今日 7 月 30 日正式推出繁體中文版本，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲新手開荒攻略。



關於白荊迴廊刷首抽方法及開局最強角色推薦可見另文攻略：

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新手 30 抽自選 6 星怎麼選

​可說是《白荊迴廊》最大的新手福利，在各蛋池累計 30 抽之後就可自選一位普池 6 星角色獲得。由於開服禮物已有 10 抽並且限池會有一次 10 連 8 折，換言之玩家只需要再肝 18 抽出來便可以自選 6 星角色了。

《白荊迴廊》的一大特色是遊戲十分重視組隊、隊伍中角色之間的配合；一個互動完整、互相配合的平民隊伍，也會遠遠強於單獨一隻、沒有合適隊友支援的 6 星限定角色。因此自選 6 星如何選，最好就是選出能夠配合自己首抽的角色，又或是選隊伍容易成型、只需 5 星甚至 4 星隊友的平民角色。

如果首抽刷了開服當下的限定角色「岑纓」，那麼自選 6 星可以選奶媽「龍晴」或坦克「莫紅䄂」；另外也可以選擇「雲無月」，是隊伍容易成型、十分適合開荒的 6 星角色，同時也能作為岑纓隊中的坦克使用，甚至可以說自選雲無月基本都不會錯。

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如果你不介意輕度課金，可以考慮購買必中 6 星券（78 港元），看看抽到什麼再選擇自選 6 星。以至於你較為有耐性的話，甚至可以等到普池第一個保底出來之後再自選 6 星也不會太遲。

組隊方向 必練強力角色

為什麼剛才說《白荊迴廊》的組隊配合比單一角色強度來得緊要，主要是因為《白荊迴廊》中有類似《原神》的元素反應機制：遊戲中的角色一共分為水、雷、炎、霜、風、蝕及物理這 7 個屬性，而特定屬性之間可以產生反應以造成額外效果，例如水能夠讓雷擴散，從而令敵人陷入麻痺狀態。

而由於遊戲已有陸服玩家先行探路，組隊方向也已經有很多參考；就繁中版開服環境而言，較容易組出來的有岑纓的「物理召喚隊」，思路是以岑纓強大的召喚物為主力輸出，然後配以坦、補、輔/副C各一的 3 保 1 組合。坦和補的最佳選擇自然是莫紅䄂和龍晴，副C方面最佳選擇是 6 星的北洛或瞳，沒有的話就隨便選具備破盾或增益效果的角色暫代。

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除了需要限角的岑纓之外，另一個容易組出來的隊伍平民「水雷隊」，只需要有龍晴或 5 星超強奶媽芙蕖、再配搭任何雷屬性輸出角色已基本成形，之後如果抽到更強的角色如 6 星的卯絨絨、崔遠之等還能進一步加強，可以一直打到後期。

開服推進度相關

和一般手遊一樣都是要主線進度才會開放各種功能和系統，因此早期基本上就是盡力推主線；最重要是盡快推到開啟「迴廊漫巡」系統，是遊戲中最重要的育成玩法。

迴廊漫巡相當複雜，但可以簡單理解為遊戲中的裝備養成，有少許類似《原神》、《崩壞星穹鐵道》中農聖遺物 / 遺器副詞條再加上《賽馬娘》中育成賽馬的感覺。玩家需要組成一隊 4 個角色及帶備 6 個記憶烙痕（可理解為裝備模具）進入迴廊漫巡。

在迴廊漫巡中則為 Rougelike 玩法，玩家會遇上戰鬥及各種隨機事件；到打通迴廊漫巡後，則可跟據玩家一開始所攜帶的記憶烙痕及在通關期間遇到的事件，來生成不同的「刻印」。刻印就是玩家的裝備，裝到隊長身上時，能讓全隊成員依據刻印及角色自身的特性，得到攻擊力、生命值等數值加成，還可以得到各種額外技能。

迴廊漫巡

總之迴廊漫巡會是陪伴玩家整個遊玩《白荊迴廊》中最重要的系統，現在沒弄明白也不打緊，到要用的時候自然就會明白了。

條件許可的話最好每天買一次體力，以更快推進度。

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商城課金建議

暫時感覺《白荊迴廊》課金壓力並不太大，微課甚至無課都不會玩得太有壓力；如果是微課/輕課玩家，商城有不少實惠的東西，如還原率極高的月卡（38元領滿有20抽+30次體力）、78 元必中 6 星角色抽蛋券、新人啟航通行證都是抵課之選。如果認為自己至少會玩足一個版本（約 6 個星期），那麼大月卡（葉脈聯結計劃）也是值得購買。

另外如果開局抽不到補師，也可考慮直接 8 元購買芙蕖禮包，8 元買本作最強最泛用 5 星角色不虧。