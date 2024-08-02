Diablo 4 第5賽季煉獄大軍重點前瞻｜類守城玩法 50種新獨特裝備｜《Diablo 4》暗黑破壞神4 即將迎來第 5 個賽季「煉獄大軍賽季」，官方早前播出製作團隊前瞻分享直播，以下為大家整理今次賽季重點新內容。



Diablo 4 暗黑破壞神4 第5賽季 8月7日開跑

《Diablo 4》暗黑破壞神4 第5賽季「煉獄大軍賽季」將於 8 月 7 日凌晨 1 時開始；新賽季中將會增加煉獄大軍、地獄裂口地城等新玩法，以及超過 50 種全新的傳奇與獨特裝。新添加的裝備並無限制只能在新賽季的內容中才能獲得，而是在整個聖休亞瑞擊殺敵人都有機會獲取，並且在賽季結束後仍會保留於遊戲中。

同時新賽季自然也會有新的戰鬥通行證，包含 28 個免費階層和 62 個特級階層，推進賽季進度就能解鎖。

Diablo 4 第5賽季煉獄大軍

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新賽季開啟方法 煉獄大軍玩法解說

玩家在世界階級 III 完成指定任務線後，即可在賽季和永恆界域進行煉獄大軍內容。要進入煉獄大軍玩法，玩家需要先獲得道具「煉獄羅盤」（有些類似惡夢徽記）：煉獄羅盤分為 1-8 級，等級越高的煉獄羅盤也會提高怪物的強度和獎勵的品質，但同時也會降低玩家可用的復活次數。

Diablo 4 第5賽季煉獄大軍

煉獄羅盤可以在玄術師處使用徽記威能和遺忘之魂製作，也能透過開啟神秘寶箱、鋼鐵寶箱和低語寶箱獲得，而在地獄浪潮擊殺預言者則必定掉落煉獄羅盤。此外，低語寶箱亦有 75% 機率掉落。惡夢地城和秘域魔境等遊戲終局內容則有機會掉落高階的煉獄羅盤。

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煉獄大軍是以「波次攻勢」為基礎的玩法（即類似當年魔獸爭霸3的自定地圖「守女神GX」），可以單人或連機協力挑戰。在戰鬥中玩家需要面對不停湧現的敵人，生存指定時間便算完成一個波次，然後波次之間玩家可選擇不同的恩澤和災禍，藉此強化煉獄大軍並提高強度，挑戰更高的難度和獲得更豐厚的獎賞。

Diablo 4 第5賽季煉獄大軍

完成最後一波攻勢後玩家就會面對墮落議會；墮落議會有 5 位成員，各自具備不同的獨特能力，每次戰鬥會隨機派出 3 名不同的成員迎戰玩家。

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而在面對敵人期間，也別忘了盡力獲得稀有物品「烈焰魔魂」：在煉獄大軍玩法中擊殺魔魂妖魔和魔魂領主，或是破壞靈魂尖塔和魔魂聚集體即可獲得烈焰魔魂。而到最後挺過無盡大軍並擊敗墮落議會的玩家，便可以消耗 20 份魔魂以獲得地獄戰利品，若花費 60 份魔魂更可解鎖強力裝備戰利品。

Diablo 4 第5賽季煉獄大軍

在地獄裂口地城與煉獄惡魔對決

賽季界域亦將帶來全新地獄裂口地城，讓玩家預熱一下煉獄大軍的機制玩法。在地獄裂口地城中玩家將遭遇遊玩煉獄大軍時可能會碰到的事件；而在地城 Boss 戰前玩家可選擇是否啟用煉獄贈禮。若選擇提高難度，在擊敗 Boss 後就能獲得豐厚的烈焰魔魂作為獎勵。

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Diablo 4 第5賽季煉獄大軍

既有獨特物品大改

新賽季除了新內容之外，既有的內容亦迎來更新和改動，包括製作材料優化和越級打級獲得的經驗提升等。最重要的是既有的獨特物品全部迎來改動，官方表示改動目的是希望讓各流派的決定性獨特物品，成為強化該技能的最佳選擇，相應的屬性也要在該欄位中擁有最佳的數值。若要查看所有物品改動可參看官方的賽季更新檔說明。