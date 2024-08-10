STEAM｜Steam 是現時最主流的 PC 遊戲平台，而 Steam 上的玩家遊戲評價也是不少人對是否購買一款遊戲的重要參考，畢竟 Steam 規定必需要擁有遊戲的玩家才可留下評論，因而 Steam 玩家評論的水份遠較其他匿名的評分網站/系統為低。最近就有外國遊戲媒體整理了 SteamDB 的上玩家好評數據，列出 Steam 頭 15 款玩家最好評的遊戲。



外媒整理 Steam 玩家評分最高遊戲 Top 15

外國遊戲媒體「Game Rant」最近比照知名統計網站「SteamDB」的數據，整理了最新版本的 Steam 玩家評分數最高遊戲 Top 15 排行榜。值得一提是 SteamDB 上的評比（rating）並非直接以好評數/評論總數計算，而是經過公式調整，詳細可參看 SteamDB 的相關說明。

https://gamerant.com/best-games-on-steam-highest-user-scores/#

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SteamDB

另外此排行榜只收錄總玩家評論數超過 25,000 條的遊戲，畢竟如果玩家評論數太少時就不太夠公信力；例如一些遊戲可能有 97% 甚至 99% 的好評，但評論數可能只得一兩百，這就可能只代表遊戲面對了喜歡的小群眾，而非受到普遍公認的好遊戲。以下立即去榜：

按圖放大外國媒體整理 steam 玩家評分數最高 15 款遊戲：



+ 10

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外國媒體整理 steam 玩家評分數最高 15 款遊戲：



15.《Slay The Spire》殺戮尖塔

玩家評分 96.5% 正評｜總評分數約 160,000



14.《Euro Truck Simulator 2》

玩家評分 96.6% 正評｜總評分數約 750,000



13.《Pizza Tower》

玩家評分 96.7% 正評｜總評分數約 50,000



12.《The Henry Stickmin Collection》

玩家評分 96.7% 正評｜總評分數約 40,000



11.《Left 4 Dead 2》

玩家評分 96.7% 正評｜總評分數約 850,000



10.《Half-Life: Alyx》

玩家評分 96.8% 正評｜總評分數約 75,000



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9.《RimWorld》

玩家評分 96.8% 正評｜總評分數約 175,000



8.《Terraria》

玩家評分 96.9% 正評｜總評分數約 1,250,000



7.《HoloCure - Save the Fans!》

玩家評分 97.1% 正評｜總評分數約 25,000



6.《Portal》

玩家評分 97.1% 正評｜總評分數約 150,000



5.《Hades》

玩家評分 97.2% 正評｜總評分數約 250,000



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4.《Vampire Survivors》

玩家評分 97.3% 正評｜總評分數約 225,000



3.《Stardew Valley》

玩家評分 97.5% 正評｜總評分數約 725,000



2.《People Playground》

玩家評分 96.8% 正評｜總評分數約 250,000



1.《Portal 2》

玩家評分 97.7% 正評｜總評分數約 375,000



上榜的 15 款遊戲大致可以分為幾類：Valve 自家作品（Portal、L4D2等）、模擬（、Euro Truck Simulator 2）、沙盒（People Playground、Terraria）和類 Rouge（Hades、Slay The Spire）等。而且上榜的有不少為像素風格美術遊戲，反而是主打高畫質的大作遊戲則一款不見；大致上可以看到近年玩家喜愛以及有傑出作品的遊戲類型。

榜上的作品中記者自己最喜歡的大概是《Slay The Spire》；將類 Rogue 和桌上遊戲經典的牌組構築玩法結合，成為一個成癮性極高又富挑戰性的遊戲，「Roguelike deckbuilder」也自此之成為一個人氣遊戲類別。後來也許多受期啟發的同樣遊戲出現，如近期頗紅的《超時空方舟》等；不過暫時還未有一個後來者能達到《Slay The Spire》的人氣和高度。另外《Hades》記者也很喜歡，但在玩過《Hades 2》的 Early Access 之後，記者個人更喜歡二代。