PS5 Pro 比普通版快足1倍 60FPS GTA6不是夢｜外國硬件頻道爆料｜坊間盛傳 PlayStation 5 的半代升級「PS5 Pro」將在今年底推出；雖然官方一直未有正式公布，但是相關的傳聞及爆料卻是未曾間斷。最近外國又有媒體爆料 PS5 Pro 的性能表現相關，甚至指 PS5 Pro 用起來體感會比原版 PS5 快上一倍。



外國著名硬件頻道最新爆料 PS5 Pro 體感速度比基礎版快 1 倍

外國著名的電腦、遊戲主機硬件相關爆料頻道「Moore's Law is Dead」在其最新一期的 podcast 中，和外國遊戲工作室「Alderon Games」的創始人 Moore's Law 討論了 PlayStation 5 的半代升級 PS5 Pro，以及之前爆出 PS5 Pro 將有專用的升頻技術「PlayStation Spectral Super Resolution」PSSR 對提升遊戲效能表現有多大影響。

https://www.youtube.com/watch?v=rkVSgix0L38

👉PS5 Pro最新爆料 效能比原版提升近5成光追超強化 算力為XSX近3倍

值得一提的是 Alderon Games 的遊戲已經能做到在基礎版 PS5 上以 60 FPS+光線追蹤模式運行，在主機的效能表現上有相當的發言權。

Matthew Cassells 認為受惠於 PS5 Pro 更強的機能和 PSSR 技術，如果遊戲在基礎版上已能以 60 FPS 運行，那麼在 PS5 Pro 上則能做到 60 FPS + 光追。在解像度方面，Pro 機更強的性能能令遊戲畫面比基礎版稍微清晰、減少模糊的情況，但問題不會完全解決。

PS5 Pro網路概念圖片

Matthew Cassells 也指出升頻技術將扮演重要角色，因為像 Unreal Engine 5 等遊戲引擎在現階段已無法再變得更快，仍然需要依賴升頻。總結而言，PSSR 將使 PS5 Pro 在開發者的角度來看比基礎版強大 100%，50% 來自實際 硬件提升，另外 50% 則受益於 PSSR 升頻技術。

👉刺客教條暗影者彌助不是武士｜產經新聞訪日本史學家:只是信長的X

之前爆料流出的PSSR效果演示。https://www.youtube.com/watch?v=SV7BJKnZfP8

60 FPS GTA6 不是夢

節目中也有進一步討論到早前爆出的 PS5 Pro 硬件規格，其中 CPU 和 RAM 的升級比起基礎版不算多；對此 Matthew Cassells 認為問題不大，首先絕大多數主機遊戲的效能瓶頸並不在 CPU 上，其次遊戲主機的半代升級亦很少加 RAM，因此絕大多數開發者都會根據主機現有的 RAM 容量來設計和最佳化遊戲，只有少數大型開發團隊的頂級遊戲才用得上額外的 RAM，換言之 RAM 是不加亦無不可。

在PS5 Pro更強的GPU和升頻技術加持下，GTA6在PS5 Pro上有機會達到穩定60FPS

👉或提早推出 Switch 2 救市？任天堂公布最新財務報表 營收急跌7成

另一方面，Matthew Cassells 則認為（跟據流出規格所指） PS5 Pro 更強的 GPU 可以部一些遊戲能夠預設以最高畫質而非中等設定運行；甚至可以讓一些開發者更容易實現 120Hz 模式，讓主機都可以開始有中高端 PC 才有的高刷新率體驗。

在撰文的時點，PlayStation 5 Pro 尚未有官方正式宣布；不過 PS Portal 即將在香港正式推出，有興趣可參看下文：