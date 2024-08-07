彌助不是武士！產經新聞訪問日本史學家：他只是信長的保鑣兼藝人｜相信只要是比較留意遊戲新聞的人，都會知道由老牌開放世界遊戲系列《刺客教條》最新作《刺客教條: 暗影者》Assassin's Creed Shadows 採用黑人「彌助」當主角、以及遊戲對日本歷史的各種錯誤演繹而引起的風波；因此事而曝光的外國教授花十年虛構彌助的武士身份一事更是教人匪夷所思。而最近終於有日本媒體就這次風波訪問日本歷史學家，獲得一錘定音的回答：彌助不是武士。



關於《刺客教條: 暗影者》的文化挪用問題，以及外國教授花十年虛構彌助的歷史的詳細可見另文報導：

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產經新聞訪問日本歷史學者：彌助不是武士

就《刺客教條: 暗影者》及外國教授 Thomas Lockley 將彌助塑造成「傳說中的黑人武士」等議題，日本產經新聞訪問了日本有名的歷史學家「吳座勇一」，吳座勇一亦就這些議題作出了詳細的回答及解說。

https://www.sankei.com/article/20240805-2RDCMCMKMNFYFOGXMRGPCIT2NI/

報導開宗明義就表示「（彌助）不是什麼傳奇武士」（「伝説の侍」に非ず）。對此吳座勇一的解釋為：「關於彌助的史料非常少，加上人物史並非歷史學研究的主流，因而彌助一直未有成為研究的對像。雖然在《信長公記》傳本的一處，以及尊經閣文庫所藏的《信長記》十五冊本中，有提及信長曾向彌助贈送刀具及宅第，可以視為一種武士的待遇；但《信長公記》原本有數十個手抄本，惟流傳至後世的僅得此一冊，因此並不能排除關於彌助的描述是後世抄寫《信長公記》時另行添加上去的可能性。」

《信長公記》https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E9%95%B7%E5%85%AC%E8%A8%98

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吳座勇一續指「而且即使是武士，也可以是僅僅『作個樣子』的存在；例如在江戶時代就有很多大名因為喜歡相撲而招攬自家的相撲力士作為家臣。這些家臣雖然在形式上可以如同武士一般帶刀，但實際並不預期會、亦不會容許其參加戰爭。」

訪問接著問到在《刺客教條: 暗影者》遊戲中，彌助以一身武士盔甲造型登場；那麼實際史實上的彌助又是位於怎樣的立場呢。吳助勇一這樣回答：「信長身邊的人都對彌肋的膚色感到驚訝和有趣；信長將彌助放在身邊，說得難聽點就是作為一件展品，將黑人帶在身邊以引人注目，從而展示信長自身的實力。跟據耶穌會的史料記載，彌助力氣大、亦懂得一些雜技，我認為彌助的真實姿態就是信長的保鑣兼雜技人。」

《刺客教條: 暗影者》

「彌助明顯不是將敵人一個個斬殺、如同歐美許多人想像中的『武士戰士』或『傳說武士』。即使彌助真的有參加過戰鬥或戰爭也好，亦不會是指揮部下戰鬥的身份，而是作為一個戰鬥人員。」

銳評 Thomas Lockley 著作可信性「並非一份歷史研究」

而在產經新聞訪問吳助勇一的另一份報導中，則有問及吳助勇一對 Thomas Lockley 看法。吳助勇一表示自己並沒有充份掌握 Thomas Lockley 的資訊，所以無法一概而論，但單就他所讀到的 Thomas Lockley 著、不二淑子譯的 《信長と弥助 本能寺を生き延びた黒人侍》一書的內容就並不認同，指出從書中看不到作者和彌助之間應有的冷靜的距離感。

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《信長と弥助 本能寺を生き延びた黒人侍》

吳助勇一指出作為歷史研究者，有需要與自己的研究對像保持一定的距離感，以保持研究的中立性。例如信長的研究者不能「信長好棒棒」為前題進行研究；若對研究對像來個「全肯定」，將自己的思念想法和研究對像一體化，就不能算是歷史研究了。而吳助勇一表示在讀這本書時，就感受不到歷史研究應有的距離感。言下之意， 《信長と弥助 本能寺を生き延びた黒人侍》根本不是歷史研究，難聽點說就是以彌助為主題的創作小說。

吳助勇一進一步提到書中存在「飛躍性的發想」、「將完全無關的史料當成彌助的事蹟」等情況。他指出例如書中提到「在一個能被稱作織田家末裔的家族中，流傳著彌助將信長的首級和佩刀帶離了本能寺的逸話」；但書中並沒有具體表明到底是哪個家族的誰說出這些逸話，其他學者無從驗證真偽，吳助勇一本人在讀這本書之前亦完全沒有聽過類似的傳言或說法。

以歷史為原型進行天馬行空的創作不是問題，日本本身幾乎將所有你想到的歷史名人都女體化過了；但如果去到讓大半個地球的人都以為信長真的是女人，就很明顯有問題。

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兩篇報導中還有討論到吳助勇一分析為何日本人對彌助問題如此憤怒、創作是否需要忠實反映歷史、和對他國文化的尊重等，有興趣可以在原文詳閱。

吳座勇一為日本有名的歷史學家，專攻日本中世紀史。其人於 2003 年 3 月畢業於東京大學文學部日本史學科，後於 2011 年獲博士學位；之後先後擔任東京大學大學院人文社會系研究科研究員、東京大學大學院綜合文化研究科學術研究員、國際日本文化研究中心客座准教授，由 2016 年 10 月起擔任國際日本文化研究中心助教。

吳座勇一

記者並非學術人士，無法斷言吳座勇一及 Thomas Lockley 對彌助的見解分歧哪一方才是正確。但單就網上可得的資訊所見，吳座勇一在日本歷史方面的學術成就，以及在學術界的地位均遠超 Thomas Lockley，因此記者也認為吳座勇一就彌助、日本中世紀相關的見解亦遠比 Thomas Lockley 可信。