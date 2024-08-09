艾爾登法環有望Switch 2首發移植？外國分析師廠商重注任天堂新主機｜任天堂的遊戲主機 Nintendo Switch 自推出以來已踏入第 8 個年頭，玩家們對 Switch 的後繼機（一般稱 Switch 2）早已等到頸到長。最近就有外國分析師爆料供出已有許多第三方廠商已準備為 Switch 2 推出重量級重點大作。



外國分析師第三方廠商重注任天堂新主機 多款大作蓄勢待發

外國一位股票分析師兼電子遊戲研究者「Paul Gale」日前在推特（Twitter，現 X）上發表帖文，表示當年在 Switch 正式發售不久後舉行的電子遊戲展 E3 2017 上，幾乎沒有廠商為 Switch 推出 3A 級大作；而這些廠商在多年後的今日大都已經在為 Nintendo Switch 的後繼機（即一般所謂 Switch 2） 準備重量級的作品。

https://x.com/PaulGaleNetwork/status/1820819933267403125

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Paul Gale 續指 Switch 2 上市初期即會有一些重點大作移植，以及多平台同步推出的作品及獨佔遊戲。他本人亦十分期待 Switch 2 的正式推出。

E3 2017 時任天堂有一段發布，但內容幾乎全部都是自家第一、第二廠的遊戲如《Super Mario Oddessy》、《火炎之紋章》、《荒野之息》等。

後續 Paul Gale 指出自己從「不止一個」第三方廠商聽來這些「好消息」；網民們也紛紛留言討論有機會 / 希望能登陸 Switch 2 的作品，較多人提到的便是《艾爾登法環》和《博德之門3》。

https://twitter.com/PaulGaleNetwork/status/1820819933267403125

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https://twitter.com/PaulGaleNetwork/status/1820819933267403125

現時 Switch 的總銷量己經超過 1 億 4 千萬部，是普及率極高的主機，假設 Switch 2 能維持相應的人氣，那麼廠商會積極考慮將遊戲移植至 Switch 2 / 在 Switch 2 同步推出亦是十分合理。

而雖然 Switch 普及率高遊戲的潛力銷量高，但一些遊戲、開發商之所以一直不為其遊戲推出 Switch 版本，是因為 Switch 的硬件性能實太差，若要進行移植則需要花許多工夫修改遊戲和「縮水」，費時費勁之外又大大降低遊戲本身的表現水準，於是就索性不移植。不過 Switch 2 相比 Switch 當然會有更強的性能，如果 Switch 2 真如之前爆料所指有接近 PS4 的機能，相信對許多遊戲而言都會更容易進行移植。

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在早期曾表示會推出 Switch 版的《原神》亦是一直沒有了下文。https://genshin.hoyoverse.com/ja/news/detail/104522

任天堂官方早前曾表示會在今個財政年度內（2025 年 3 月前）正式公開 Switch 2，但實際的公開日程及發售日期則未有提及；一般預期 Switch 2 會在明年中或尾正式上市。