NBA2K25追加 The Steph Era Curry 時代模式｜NBA迷每年一隻、沒有之一、打機就要玩的籃球遊戲又來到2025年版《NBA2K25》！NBA最令人著迷的除了一場場激烈比賽，每位球星都個性鮮明、是有故事的人。繼Jordan、Kobe、LBJ後，2K系列將推出 The Steph Era 「居里時代」模式！



由「咖哩仔」史提芬·居里 (Stephen Curry)屆機三分球「破壞」了整個NBA的玩法：「從早期的勇士王朝開始，在二人因為奢侈稅（Luxury tax）和個人欲望而拆伙前，Curry和Durant能統治聯盟多久？」早排不少人都通頂睇巴黎奧運男籃比賽，金牌戰中東道主法國隊愈打愈勇，第4節幾乎追平，好在尾聲有勇士隊王牌 Stephen Curry 連入三分，再將分數拉開，美國代表隊最終奪得金牌，2K系列在此時公開「The Steph Era」也在是太對時機了。

Stephen Curry神之3分球、助美國男籃代表隊奧運奪金｜Getty images

當然，game內還是要去打NBA比賽而不是奧運，就像官方X所說，玩家可以「重溫並與傳奇的金州勇士隊一同征戰，或者作為對手、阻止他們在聯盟中的統治地位。 」

NBA2K25追加Curry時代模式

重溫並與傳奇的金州勇士隊一同征戰，或者作為對手、阻止他們在聯盟中的統治地位。

另外也來看看PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC平台都可以玩到的《NBA 2K25》有甚麼新賣點。今集會使用名為「ProPLAY」的技術，新增了9,000個新動畫，官方指玩家將可以感受到最逼真寫實的球場體驗。球員的動作轉化更加引人入勝、採用了全新的防守攔截系統，尤如身歷其境。

今集會使用名為「ProPLAY」的技術，新增了9,000個新動畫

2K Game 又自豪地表示今集是遊戲引擎「15年來最大的變革」，因為AI學習的進步，進攻和防守也都有所改進。而就算是新手也不怕，因為遊戲追加了「學習2K」高級教程、幫助新玩家掌握遊戲內的基礎要領、也為老手深化技巧。

遊戲追加了「學習2K」高級教程、幫助新玩家掌握遊戲內的基礎要領

至於最重的推出日，凡是在9月6日前預購遊戲的玩家們將可於9月4日提早兩日玩到《NBA2K25》。