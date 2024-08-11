巴黎奧運男籃決賽全程足本重溫｜居里關鍵時刻狂轟三分奠勝
撰文：威廉神
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巴黎奧運男子籃球金牌戰，美國「夢幻隊」力爭五連霸，繼四強戰驚險反勝塞爾維亞晉級，決賽與東道主法國隊爭金，最終憑「奧運新丁」史堤芬居里末段多次射入關鍵三分，美國男籃以98：87力挫東道主奪金。
史堤芬居里是近代NBA最出色的三分射手，36歲的他在巴黎奧運首度亮相，但他的手感不似預期，4場僅攻入5個三分球，當中在對南蘇丹一仗更6射全炒。
四強戰面對塞爾維亞，美國男籃全場大部分時間落後，居里的三分球終於回來，全場轟入36分，三分球14射9中，成為「夢幻隊」反勝的功臣之一。
觀眾席上星光熠熠：
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完場一刻，居里與隊友相擁慶祝，相當振奮，「咖哩仔」終於獲得生涯首面奧運金牌。「我終於鬆一口氣，這個並不簡單，我好興奮，這是我現時我最想要的。」居里坦言當時他一心只想製造好的出手機會，他事後笑言，回想該4個關鍵三分球：「我都有點嚇倒自己。」
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