暗喻幻想：ReFantazio 搶先試玩｜日本知名遊戲開發商 ATLUS 以《Persona》女神異聞錄系列風靡萬千玩家；團隊的最新原創遊戲《暗喻幻想：ReFantazio》Metaphor: ReFantazio 將在接下來的 10 月推出，《香港01》科技玩物頻道獲邀參加暗喻幻想和《Persona 3》DLC 的優先試玩會，以下為感想心得。



＊＊暗喻幻想的試玩為 Xbox Series 版。

＊＊由於撰文時尚未收到最新的官方素材，下文會使用為官方過去已經發布過的圖片及影片。

暗喻幻想：ReFantazio試玩：風格介乎女神異聞錄同真女神轉生之間

今次玩到的是特設的試玩版，一共可以玩到 3 個章節，每個章節限時 15 分鐘。3個章節分別是遊戲開局時主人角覺醒「原型」能力的情節，然後有早期一個劇情任務、需要去一個地下城中救出俘虜；最後一個編章則是遊戲早中期的一場 Boss 戰。

暗喻幻想：ReFantazio試玩

基本玩法、系統和《女神異聞錄》一脈相承

記者對於《暗喻幻想》的第一印像就是《女神異聞錄》和《真女神轉生》生了個兒子：遊戲的玩法和系統和《女神異聞錄》基本相同，「原型」即是《女神異聞錄》的「人格面具」（Persona）；主角可以裝備特式各不同的原型，每個原型都自帶不同的技能。早期的原型有探索者、戰士、魔法師等，而隨著主線進度和更多同伴邂逅之後就能解鎖更多的原型；與同伴的情誼加深後更可解鎖高階的原型 。

另一方面，遊戲的美術風格則和《女神異聞錄》大相徑庭；《暗喻幻想》走奇幻風路線，有劍、魔法及原型，世界觀設定也基本以奇幻中世紀為主軸，除了人類外還有許多亞人種族登場。遊戲中的主要敵人「源人」則採用相當魔幻的拼貼美術風，讓人想起知名日本美術團體「劇團狗咖喱」（劇団イヌカレー，即《魔法少女小圓》中的魔女設計）。

源人的設計令人不安，但這就是製作組想要的效果吧。

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而比起遊戲玩法，《暗喻幻想》最大的特徵和賣點是其美術風格：遊戲的界面設計極盡華麗之能事，美術字型有如雕花一般優美，同時也用上大量明暗黑白對比法，如以帶墨水化開效果的黑色底色配上白色的分界線及文字等，很好看但也無避免有點小「中二」的感覺。

要說美不美當然很美，但對於一些人（如記者）的審美觀來說，可能會覺得少許花俏過頭。當然審美這回事永遠是百貨應百客，如果你就是喜歡花俏設計的人，那麼《暗喻幻想》一定能夠滿足你。

記者自己的口味會傾向更樸素簡潔的設計，但也無法否認遊戲的介面和字型真的很好看。

記者很欣賞遊戲的世界地圖設計，非常好看，記者可以盯著這張地圖看一個小時都不會厭。

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戰鬥系統方面亦和 P5 如出一轍採用回合制，原型（Persona）、屬性、弱點等系統也全都健在。記者在 3 個章節中遇到的戰鬥都沒太大壓力，基本上只要不特意節省 MP、對複數敵人就用群體攻擊，對強敵 / boss 就用強單體攻擊及加攻 / 減防的技能就能輕鬆應付。當然試玩中玩到的只是前中期的內容，後期肯定會有更具挑戰性的敵人在等著玩家。

遊戲設有名為「速戰」的系統，對弱小的魔物可以直接在地圖上以普通攻擊消滅、不用進入回合制戰鬥，令採索進程更為順暢。

而在最後的試玩章節中也可以體驗到遊戲中的移動基地「鐵戰駒」，以及能在世界地圖中自由冒險的玩法。在移動基地中玩家可以進行烹調餐點、與夥伴對話等各種活動，更重要的是可花費時間來提升自身的「王之資質」，分為勇氣、見識、包容力、說服力和想像力 5 個屬性，能力提升之後將會影響和同伴的劇情發展。

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如果你本身很喜歡 Persona 5 的遊戲系統，想要體驗一下美術風格迥然不同的 P5，那麼《暗喻幻想》就非常適合你。但如果你喜歡 Persona 5 主要是因為它的人設和美術，那麼就要看看《暗喻幻想》這魔幻化的美學是否合你胃口了。

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超豪華特典

《暗喻幻想》是 ATLUS 35 週年紀念作，遊戲的豪華版也真的相當豪華，除了有精美的美術書、回顧 ATLUS 35 周年歷史的書冊及大量遊戲中的造型道具外，最重要是有多達 4CD 的原聲碟，兩張為《暗喻幻想》本身的原聲音樂，另外兩張則是 ATLUS 35周年精選，為 ATLUS 員工投票選出的珍藏樂曲 CD，也預定收錄 ATLUS SOUND TEAM 專為此週年紀念版本製作的改編樂曲。

記者吐糟位

在遊玩期間，記者留意到「源人」的日文發音為「人類」（ニンゲン），而且在遊戲中主角隨身帶著的故事書提及一個等如現代地球的世界（只有人類一個種族、科技發達、現代都市等），令人不禁猜測《暗喻幻想》的世界觀其實是因不明原因滅亡的現代地球，「源人」其實是舊時代人類所變成的怪物：新誕生的各個種族則將文明重建至遊戲的時點。

有點令人想起《來自新世界》。

另外還有一個美中不足、記者很想吐糟的地方是，明明介面設計這麼漂亮，英文又有全做足美術字型，連選單和介面的中文字也有選用其他字型的時候，為何對白文字仍然要用標楷體呢！！！換做其他遊戲也算了，但在這個美術設計佔比如此高的遊戲、美輪美奐的界面中配以標楷體文字，感覺真的特別傷眼。

記者已經數不清自己說過多少次美術字型是很重要的；記者不知道為對白文字套用字型是否技術上很困難的一件事，但就算真的很困難都好，希望有朝一日遊戲的中文代理都能夠認識到字型的重要性，不要再用什麼新細明體或標楷體...

如果你不知道字型有多重要，你想想「EVA體」（ Ｍatisse-EB），你一看就知道是那是EVA。美觀、獨特又配合到作品世界觀的字型對用戶觀感影響是非常大。

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Persona 3 Reload DLC Episode Aegis 試玩感想

同試玩會中除了暗喻幻想外，也玩到了《女神異聞錄3 Reload》的 DLC「Episode Aegis」。此 DLC 為遊戲本篇的後日談，收錄在 2007 年發售的原作加強版《女神異聞錄3 FES》中。

此 DLC 以埃癸斯為主角，當然一眾熟悉的伙伴都會登場。故事講述主角一行人所住的學生宿舍地底突然出現了時空裂縫，整棟宿舍也和現實世界完全隔離無法離開，時間也一直重覆在 3 月 31 日。埃癸斯一行人只能前往探索時空裂縫，以尋找消除時空裂縫的方法。

據了解 2009 年的 PSP 版《女神異聞錄3 Portable》並未收錄此 DLC，去年移植至 PC、以 PSP 版為基礎的高清版同樣沒有收錄，直到目前為止想要遊玩「Episode Aegis」，除了在 PS2 上遊玩《女神異聞錄 3 FES》就沒有其他方法了，這也是「Episode Aegis」是時隔約 17 年後才實現的重製版本。

在 DLC 中埃癸斯將覺醒「不羈」之力，並且重製中版追加了「降神」、場上動作等新要素。記者並未玩過原版的「Episode Aegis」，試玩期間印像最深的是全配音十分舒適（桐条美鶴是田中理惠！埃癸斯是坂本真綾！）；實際玩法則以地下城攻略為主，玩家要在地下城中探索前進、找到通往下一層的入口，突破每隔數層出現的 Boss。

坦白說這種地下城玩法未必人人都那麼喜歡，對記者自己來說其實是有點沉悶。但埃癸斯和梅蒂斯都很可愛，如果本身已經有玩《女神異聞錄3 Reload》，那麼 Episode Aegis 當然也是不能錯過。