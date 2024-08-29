PlayStation Portal（PS Portal）港行開箱實測｜繼早前推出的PS5、PSVR2後，PlayStation Portal可說是今年機迷們評價兩極的產品。這款手提串流遊戲機究竟有何特別？是否值得入手？以下就讓記者為大家詳細評測。



開箱及連線設定

PS Portal採用長條型包裝設計，打開後即可看到主機機身。包裝內除了機身，還附有USB Type-C充電線。初次設定十分簡單，只需輸入Wi-Fi資料，登入PlayStation帳號，然後選擇要連接的PS5主機即可。往後每次開機，只要按下中央的"Portal"圖示，就能迅速建立連線，非常方便。

香港終於有PS Portal行貨，正式於9月4日推出。

包裝及配件十分精簡

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大屏幕、高質量手感

乍看之下，不少人或許會覺得花$1590買一部串流機有點「智商稅」，畢竟用手機裝個PS Remote App也能串流遊玩PS5。但實際體驗後你會發現，PS Portal絕對物有所值。而且總有不少人不想在家中與家人「爭電視」打機，所以絕對有其實際使用功用。

PS Portal其中最大的優點便是其如DualSense手掣的手感。

首先，它配備了8吋特大屏幕，比市面上大多數手機都要大，玩起遊戲來更有臨場感。其次，內建手把質感幾可媲美原裝DualSense，特別是觸覺回饋和自適應扳機，玩FPS遊戲時手感一流。這些都是手機App無法比擬的。

設定完畢，只要一按便可以立刻串流連線家中的PS5（家中的PS5在睡眠模式中）。

多場景連線測試

為了測試PS Portal的串流表現，記者特地在多種場景下進行連線測試，包括：

－家中與PS5共用同一網絡

－公司、餐廳等地連接公共Wi-Fi

－使用手機4G/5G熱點分享

－國內出trip工作時使用漫遊數據連線

在家中與PS5同一網絡時，畫面和操作基本與直連PS5 無異，即使玩《黑悟空》這類動作遊戲也絲毫不受影響。

記者拎部PS Portal去快餐店玩《黑神話：悟空》時，流暢度尚可。

而在餐廳、公司連接公共Wi-Fi（利用1010 5G網絡）時，初次連線需時略長，約2-3分鐘。但連上後即使玩動作遊戲，輸入延遲也不太明顯，遊戲體驗尚算流暢。

估不到就算在中國出差時，在酒店利用手機漫遊上網分享連線時，連線串流打機感覺不錯。

令記者印象最深刻的，是帶著它去深圳出差時使用香港電話卡漫遊連線。雖說略有延遲，但整體遊玩依然非常不俗，基本沒有斷線情況。當然，漫遊狀態下要注意流量消耗，以免產生高昂費用。值得一提的是，串流遊玩時家中PS5最好用有線網絡，比Wi-Fi更穩定流暢。

總結：突破限制的遊戲神器

PS Portal作為PlayStation首款專門為串流遊玩而設計的掌機，無論是硬體質量還是軟體落實都做得非常出色：首先它擁有比一般手機更實際的一體式打機設計，內建8吋大屏；媲美PS5 DualSense手感，提供接近操控PS5的體驗；第三系統級串流，不需安裝App即可連線；第四、它可以在不同地方都可以作出不錯的串流打機效果。

可以更方便隨時隨地在任何地方串流玩PS5，打機手感效果比手機連接Remote app更好。

定價$1590不算是太貴，對於經常外出且不想犧牲遊戲品質的玩家來說，可說是不二選擇。不單可以讓玩家不再受制於電視和空間限制，隨時隨地享受3A大作的極致體驗，對於機迷們相當值得入手。